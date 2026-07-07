Как проехать город без остановок? 2ГИС научил петербургские светофоры "общаться" с машинами

Навигатор 2ГИС в Петербурге научился подсказывать скорость, чтобы проезжать светофоры на зелёный без лишних остановок.
Функция "Зелёная волна" доступна с 7 июля. Приложение использует данные о циклах светофоров и расстояниях между перекрёстками. На основе этих параметров навигатор рассчитывает рекомендованную скорость для каждого участка и показывает диапазон на экране.
Чаще всего подсказка попадает в диапазон 45–60 км/ч. На отдельных участках система предлагает ехать 20–30 км/ч, чтобы успеть пройти последовательность светофоров без торможений.
Наиболее длинные поддерживаемые участки — Московский, Ленинский и Каменноостровский проспекты. Функция включена там, где установлены интеллектуальные светофорные объекты и они синхронизированы с навигацией.
Сервис использует данные Единой платформы управления транспортной системой Петербурга. По словам представителя дирекции по организации дорожного движения, дополнительных расходов из городского бюджета не потребовалось.
"Навигатор выступает как интерфейс к городской системе управления движением. Он не генерирует сигналы светофоров, а подсказывает водителю оптимальную скорость на основе реальных циклов и дистанций", — подчёркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Подсказки уже доступны в актуальных версиях 2ГИС на iOS и Android. Водителю остаётся выбрать соответствующую скорость и ехать плавно — система покажет комбинацию зелёных импульсов по маршруту.
|Параметр
|Что меняется
|Рекомендуемая скорость
|Навигатор предлагает диапазон 20–60 км/ч в зависимости от участка
Система требует точных данных по времени зелёного и расстоянию между светофорами. Ошибки в данных или резкие манёвры водителя снижают эффективность подсказки.
"Если платформа даёт корректные циклы, затрат на ввод сервиса для города не требуется. Дальше вопрос эффективности: плавное движение сокращает простой на светофорах и экономит топливо у большого числа машин", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Обновите приложение 2ГИС на iOS или Android; подсказки появятся автоматически на поддерживаемых участках.
Нет. Сервис только рекомендует скорость. Соблюдайте ПДД и ограничения на участке.
Это отражение реального времени цикла светофора. Система ищет скорость, при которой вы успеете проехать всю серию перекрёстков на зелёный.
Подключают магистрали с интеллектуальными светофорами и интеграцией в платформу управления. Конкретный список формируют городские службы.
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