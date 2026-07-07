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Как проехать город без остановок? 2ГИС научил петербургские светофоры "общаться" с машинами

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Навигатор 2ГИС в Петербурге научился подсказывать скорость, чтобы проезжать светофоры на зелёный без лишних остановок.

Светофор
Фото: unsplash.com by Tao Yuan is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Светофор

Как это работает

Функция "Зелёная волна" доступна с 7 июля. Приложение использует данные о циклах светофоров и расстояниях между перекрёстками. На основе этих параметров навигатор рассчитывает рекомендованную скорость для каждого участка и показывает диапазон на экране.

Чаще всего подсказка попадает в диапазон 45–60 км/ч. На отдельных участках система предлагает ехать 20–30 км/ч, чтобы успеть пройти последовательность светофоров без торможений.

Где уже работает

Наиболее длинные поддерживаемые участки — Московский, Ленинский и Каменноостровский проспекты. Функция включена там, где установлены интеллектуальные светофорные объекты и они синхронизированы с навигацией.

Сервис использует данные Единой платформы управления транспортной системой Петербурга. По словам представителя дирекции по организации дорожного движения, дополнительных расходов из городского бюджета не потребовалось.

"Навигатор выступает как интерфейс к городской системе управления движением. Он не генерирует сигналы светофоров, а подсказывает водителю оптимальную скорость на основе реальных циклов и дистанций", — подчёркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Подсказки уже доступны в актуальных версиях 2ГИС на iOS и Android. Водителю остаётся выбрать соответствующую скорость и ехать плавно — система покажет комбинацию зелёных импульсов по маршруту.

Параметр Что меняется
Рекомендуемая скорость Навигатор предлагает диапазон 20–60 км/ч в зависимости от участка

Система требует точных данных по времени зелёного и расстоянию между светофорами. Ошибки в данных или резкие манёвры водителя снижают эффективность подсказки.

"Если платформа даёт корректные циклы, затрат на ввод сервиса для города не требуется. Дальше вопрос эффективности: плавное движение сокращает простой на светофорах и экономит топливо у большого числа машин", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Как активировать функцию?

Обновите приложение 2ГИС на iOS или Android; подсказки появятся автоматически на поддерживаемых участках.

Будут ли штрафы за следование подсказке?

Нет. Сервис только рекомендует скорость. Соблюдайте ПДД и ограничения на участке.

Что если навигатор показывает слишком низкую скорость?

Это отражение реального времени цикла светофора. Система ищет скорость, при которой вы успеете проехать всю серию перекрёстков на зелёный.

Какие улицы подключат следующими?

Подключают магистрали с интеллектуальными светофорами и интеграцией в платформу управления. Конкретный список формируют городские службы.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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