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Ремонты и стройки: где в Петербурге с четверга станет сложнее проехать

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С 9 июля в пяти районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта. Причина — прокладка инженерных сетей и ремонт дорожного покрытия.

Автомобильная пробка
Фото: Openverse by Wholesale of Void, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Автомобильная пробка

Московский район: работы на Черниговской улице

АО «Метрострой Северной Столицы» займется строительством инженерных сетей. С 9 июля по 3 августа ограничивается движение по Черниговской улице. Ограничения коснутся участка от дома №17 до улицы Булавского.

Василеостровский район: ограничения на улице Беринга

«ПетербургГаз» проведет работы по строительству инженерных сетей. С 9 июля по 29 августа будет ограничено движение по улице Беринга. Ограничения затронут участок от Бекетовской улицы до дома 38, литера А, а также перекресток улицы Нахимова и Малого проспекта Васильевского острова.

Петродворцовый район: перекрытие Центральной улицы в Ломоносове

АО «МегаМейд» будет прокладывать инженерные сети. С 9 июля по 22 сентября закрывается движение по Центральной улице в Ломоносове. Ограничение затронет отрезок от Краснофлотского шоссе до улицы Механизаторов.

Калининский район: ремонт улицы Жукова

С 27 июня по 17 августа проводится ремонт дорожного покрытия улицы Жукова от Пискаревского проспекта до Чугунной улицы. В рамках этих работ с 9 по 10 июля полностью закрывается движение транспорта по улице Жукова от Чугунной улицы до Чичуринского переулка. 10 июля будет перекрыт и перекресток с Чичуринским переулком.

Кировский район: ограничения на Промышленной улице

С 6 по 11 июля на Промышленной улице будут прокладывать инженерные сети. С 9 по 11 июля движение транспорта здесь будет ограничено. Ограничения затронут отрезок от проспекта Стачек до Севастопольской улицы. Также будет закрыто движение по Промышленной улице в направлении от Севастопольской улицы к проспекту Стачек.

"Важно, чтобы петербуржцы заранее планировали свои маршруты, особенно в летний период, когда проводятся масштабные работы по благоустройству и ремонту", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

"Контроль за сроками и качеством выполнения работ — наша приоритетная задача, чтобы минимизировать неудобства для горожан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Соблюдение временных ограничений и схем объезда поможет избежать дополнительных неприятностей на дорогах. Городские службы призывают водителей быть внимательными и следовать установленным указателям.

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Экспертная проверка: Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов; Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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