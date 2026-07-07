Земля, жилье и подъемные: какие бонусы получают врачи, выбирая работу на Кубани

Кубань лечит кадры без лишних слов. С начала 2026 года в больницы края пришли более 600 медработников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Как регион закрывает дефицит

Власти опираются на федеральные, краевые и муниципальные меры. Это уже дало результат: в 2025 году приток медиков превысил тысячу человек.

Министр здравоохранения Владимир Крушельницкий признал: дефицит ещё есть, но поток кадров стал стабильнее.

"Когда больница предлагает не только ставку, но и крышу над головой, врач принимает решение быстрее", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Елена Романова.

Какие льготы получают медики

Работает программа поддержки специалистов в регионах по федеральной схеме "Земский доктор/фельдшер".

Врачи получают от 1 до 1,5 млн рублей. Средний персонал — от 500 до 750 тыс. рублей. Условие одно: отработать пять лет.

Краевые власти компенсируют аренду жилья и коммунальные расходы. Муниципалитеты тоже подключились. В Лабинском районе и Геленджике выплаты доходят до 1 млн рублей.

В Новороссийске, Темрюкском и Курганинском районах платят до 500 тыс. рублей. В Армавире, Апшеронском, Красноармейском и Павловском районах — около 230 тыс.

"Для врача решают не обещания, а конкретный пакет: выплаты, жильё, понятная нагрузка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Что готовят на 2026 год

В ряде городов медикам дают служебные квартиры. Такая схема уже действует в Горячем Ключе и Новороссийске.

Ещё один ход — земля под ИЖС. В Анапе выдали 46 участков, в Сочи — 95, в Новороссийске — 20.

На 2026 год край выделил более 600 квот на целевое обучение в медвузах и колледжах.

Регион явно строит кадровую сеть не на лозунгах, а на практических стимулах. Для больниц это рабочий маршрут, а не парадный объезд.

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить выплаты?

Врачи и средний медперсонал, если идут работать по программам привлечения кадров.

Нужно ли отрабатывать деньги обратно?

Да, по федеральной программе предусмотрена пятилетняя отработка.

Дают ли жильё вместо денег?

Иногда да. В ряде городов предлагают служебные квартиры и компенсации аренды.

Что даст целевое обучение?

Оно готовит будущих медиков под нужды края и закрывает дефицит на перспективу.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова ; эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех