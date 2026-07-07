Строил на бумаге, тратил в реальности: чем закончилась афера с субсидиями на Кубани

Тбилисский районный суд поставил точку в деле фермера-махинатора. Предприниматель, руководивший крестьянским хозяйством, решил поправить дела за счет государственной казны, придумав финансовые инструменты, которые далеки от закона. О вердикте сообщила объединенная пресс-служба региональных судебных органов.
В течение двух лет, начиная с 2022-го, бизнесмен методично снабжал районную администрацию отчетами о развитии своего хозяйства. На бумаге все выглядело солидно: возведение теплиц, покупка стройматериалов, развитие овощных мощностей. Реальность оказалась прозаичнее — никакой стройки не велось, а все приложенные к документам накладные и кассовые чеки были откровенно поддельными.
Схема принесла владельцу КФХ почти два миллиона рублей двумя траншами: около 1,6 миллиона в первом сезоне и почти 350 тысяч — во втором. Вместо развития сельского хозяйства средства просто осели в кармане владельца, который распорядился ими по своему усмотрению.
"Безответственное отношение к целевому расходованию бюджетных денег — это удар по всей аграрной системе региона. Такие действия дискредитируют реальных фермеров, которым поддержка жизненно необходима", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Суд признал действия фермера мошенничеством в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ). Итог — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо уголовного клейма, осужденному предстоит вернуть всю сумму ущерба, нанесенную бюджету Тбилисского района. Приговор пока не вступил в силу, у защиты есть время на апелляцию.
|Параметр
|Детали дела
|Сумма ущерба
|1 994 440 рублей
|Срок махинаций
|2022-2023 годы
|Наказание
|5 лет условно
К слову, подобные истории часто возникают там, где хромает контроль за использованием финансовых потоков на местах. В нынешних условиях пристальное внимание проверяющих к каждой копейке стало нормой, и скрывать фиктивные траты становится все труднее.
"При оформлении любой господдержки юридическая чистота документов должна быть абсолютной. Любая попытка подлога чеков или накладных сразу фиксируется правоохранительными органами как тяжкое экономическое преступление", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.
В случае нарушения условий испытательного срока или уклонения от выплаты ущерба условное наказание может быть заменено на реальное содержание в колонии.
Специалисты проводят сверку данных с налоговыми органами и поставщиками оборудования, что позволяет быстро вычислить отсутствие реальных сделок.
Муниципальная администрация и профильные министерства региона обязаны проводить выездные проверки целевого использования каждого рубля.
В данном случае основной задачей суда стало полное возмещение незаконно полученных средств муниципальному бюджету.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.