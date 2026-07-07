Строил на бумаге, тратил в реальности: чем закончилась афера с субсидиями на Кубани

Тбилисский районный суд поставил точку в деле фермера-махинатора. Предприниматель, руководивший крестьянским хозяйством, решил поправить дела за счет государственной казны, придумав финансовые инструменты, которые далеки от закона. О вердикте сообщила объединенная пресс-служба региональных судебных органов.

Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с мужчиной на ферме

Механика обмана

В течение двух лет, начиная с 2022-го, бизнесмен методично снабжал районную администрацию отчетами о развитии своего хозяйства. На бумаге все выглядело солидно: возведение теплиц, покупка стройматериалов, развитие овощных мощностей. Реальность оказалась прозаичнее — никакой стройки не велось, а все приложенные к документам накладные и кассовые чеки были откровенно поддельными.

Схема принесла владельцу КФХ почти два миллиона рублей двумя траншами: около 1,6 миллиона в первом сезоне и почти 350 тысяч — во втором. Вместо развития сельского хозяйства средства просто осели в кармане владельца, который распорядился ими по своему усмотрению.

"Безответственное отношение к целевому расходованию бюджетных денег — это удар по всей аграрной системе региона. Такие действия дискредитируют реальных фермеров, которым поддержка жизненно необходима", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Вердикт и последствия

Суд признал действия фермера мошенничеством в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ). Итог — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо уголовного клейма, осужденному предстоит вернуть всю сумму ущерба, нанесенную бюджету Тбилисского района. Приговор пока не вступил в силу, у защиты есть время на апелляцию.

Параметр Детали дела Сумма ущерба 1 994 440 рублей Срок махинаций 2022-2023 годы Наказание 5 лет условно

К слову, подобные истории часто возникают там, где хромает контроль за использованием финансовых потоков на местах. В нынешних условиях пристальное внимание проверяющих к каждой копейке стало нормой, и скрывать фиктивные траты становится все труднее.

"При оформлении любой господдержки юридическая чистота документов должна быть абсолютной. Любая попытка подлога чеков или накладных сразу фиксируется правоохранительными органами как тяжкое экономическое преступление", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Грозит ли предпринимателю реальный тюремный срок?

В случае нарушения условий испытательного срока или уклонения от выплаты ущерба условное наказание может быть заменено на реальное содержание в колонии.

Каким образом проверяющие выявляют подложные чеки?

Специалисты проводят сверку данных с налоговыми органами и поставщиками оборудования, что позволяет быстро вычислить отсутствие реальных сделок.

Кто контролирует распределение субсидий в районах?

Муниципальная администрация и профильные министерства региона обязаны проводить выездные проверки целевого использования каждого рубля.

Обязан ли фермер платить штраф сверх суммы ущерба?

В данном случае основной задачей суда стало полное возмещение незаконно полученных средств муниципальному бюджету.

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