Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые списания уходят в прошлое: регулятор обязал финансовые структуры изменить правила
470 тысяч мальков осетра: важный шаг к сохранению Волги
Арбузу вредят лучшие намерения: одна июльская ошибка лишает мякоть медовой сладости
ТВ-зона как центр притяжения: 5 способов сделать экран частью искусства
Тренажёрный зал легко помещается в ящик: один аксессуар нагружает всё тело за 20 минут
Россиян предупредили о наказании за летнюю неосторожность: безобидная прогулка грозит протоколом
Как проехать город без остановок? 2ГИС научил петербургские светофоры "общаться" с машинами
Ремонты и стройки: где в Петербурге с четверга станет сложнее проехать
Автомобиль превращается в финансовую дыру: сколько на самом деле стоит владение машиной сегодня

Старость в четырех стенах отменяется: власти Севастополя утроили пособия на содержание пожилых

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе вступили в силу новые правила поддержки тех, кто готов открыть двери своего дома для одиноких пенсионеров. Размер ежемесячного пособия за создание "приемной семьи" для пожилого человека увеличился в три раза: если раньше город выплачивал около девяти тысяч рублей, то теперь сумма выросла до 27 тысяч. Такая мера призвана не только поддержать опекунов, но и обеспечить достойную старость тем, кто остался без поддержки близких.

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Правила отбора и требования к жилью

Стать опекуном может не каждый встречный. В Севастополе к кандидатам предъявляют четкие требования: дееспособность и возраст до 70 лет. Кроме того, социальные службы строго следят за бытовыми условиями. Жилая площадь должна позволять комфортно разместить нового члена семьи без нарушения санитарных норм.

"Процедура оформления начинается с проверки мотивации. Центр социального обслуживания изучает не только документы, но и реальную готовность людей заботиться о пожилом человеке, обеспечивая ему благоприятную среду", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Важно, что взять под опеку разрешается даже дальних родственников. Подобная практика уже внедряется в городе: одна из семей официально оформила уход за пожилой родней, что позволило легализовать финансовую помощь от государства. Это решение гораздо гуманнее, чем распределение в специализированные интернаты, ведь человек остается в привычной домашней обстановке.

Финансовая сторона вопроса

Механизм формирования общего бюджета приемной семьи прозрачен. Пожилой человек, переезжая к опекунам, должен вносить в "общий котел" не менее 70% от своих доходов (пенсии и пособий). Остальные средства остаются в его личном распоряжении. При этом городская выплата в 27 тысяч рублей является целевым вознаграждением именно для тех, кто осуществляет уход.

"Столь резкое повышение выплат — с 9 до 27 тысяч — свидетельствует о пересмотре региональных приоритетов. Для локальной казны это выгоднее, чем содержать человека в государственном пансионате, а для граждан — существенное подспорье", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Подобные социальные инициативы часто синхронизируются с общим курсом на улучшение благосостояния. Например, в других южных регионах также вводятся дополнительные меры финансовой поддержки для различных категорий граждан. Рост выплат в Севастополе может стать примером для соседних субъектов, где остро стоит вопрос старения населения и нехватки мест в социальных учреждениях.

Сравнение условий поддержки

Параметр Условия в Севастополе
Размер пособия опекуну 27 000 рублей ежемесячно
Взнос подопечного 70% от личного дохода
Возрастной лимит опекуна Строго до 70 лет
Родственные связи Допускаются (включая дальнее родство)

Реформа системы опеки совпадает с периодом активного развития социальной инфраструктуры на юге России. В то время как одни регионы отчитываются о том, как аграрии собирают урожай, Севастополь делает акцент на социальной защищенности. Город стремится создать систему, где забота о старшем поколении становится не только моральным долгом, но и экономически посильной задачей.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить опеку над родной бабушкой?

Да, законодательство позволяет заключать договор о приемной семье даже с родственниками, если соблюдаются условия по площади жилья и возрасту опекуна.

Кто контролирует расходование средств?

Центр социального обслуживания проводит регулярные проверки условий жизни подопечного и следит за тем, чтобы его права не нарушались.

Нужно ли опекуну увольняться с основной работы?

Закон не требует увольнения, однако опекун обязан обеспечивать круглосуточный уход и контроль состояния здоровья пожилого человека.

Может ли пенсионер отказаться от условий проживания?

Договор о создании приемной семьи является добровольным и может быть расторгнут при несоблюдении сторонами взятых на себя обязательств.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Авто
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Последние материалы
Земля, жилье и подъемные: какие бонусы получают врачи, выбирая работу на Кубани
Организму нужны не сладости: определенные нутриенты стабилизируют эмоциональный фон
Хруст фило и море ягод: попробуйте приготовить этот десерт один раз — и влюбитесь навсегда
Строил на бумаге, тратил в реальности: чем закончилась афера с субсидиями на Кубани
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Топливный рынок трещит по швам: радикальный план по спасению АЗС уже на столе в Госдуме
Старость в четырех стенах отменяется: власти Севастополя утроили пособия на содержание пожилых
Метро на пике: Новосибирск обновил рекорд пассажиропотока в 2026 году
Секретное оружие вашего силуэта: как носки управляют восприятием вашего роста
Горох как опора и удобрение: проверенные пары для растений, чтобы почва стала рыхлой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.