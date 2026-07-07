Старость в четырех стенах отменяется: власти Севастополя утроили пособия на содержание пожилых

В Севастополе вступили в силу новые правила поддержки тех, кто готов открыть двери своего дома для одиноких пенсионеров. Размер ежемесячного пособия за создание "приемной семьи" для пожилого человека увеличился в три раза: если раньше город выплачивал около девяти тысяч рублей, то теперь сумма выросла до 27 тысяч. Такая мера призвана не только поддержать опекунов, но и обеспечить достойную старость тем, кто остался без поддержки близких.

Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ старик, пациент страдающий слабоумием

Правила отбора и требования к жилью

Стать опекуном может не каждый встречный. В Севастополе к кандидатам предъявляют четкие требования: дееспособность и возраст до 70 лет. Кроме того, социальные службы строго следят за бытовыми условиями. Жилая площадь должна позволять комфортно разместить нового члена семьи без нарушения санитарных норм.

"Процедура оформления начинается с проверки мотивации. Центр социального обслуживания изучает не только документы, но и реальную готовность людей заботиться о пожилом человеке, обеспечивая ему благоприятную среду", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Важно, что взять под опеку разрешается даже дальних родственников. Подобная практика уже внедряется в городе: одна из семей официально оформила уход за пожилой родней, что позволило легализовать финансовую помощь от государства. Это решение гораздо гуманнее, чем распределение в специализированные интернаты, ведь человек остается в привычной домашней обстановке.

Финансовая сторона вопроса

Механизм формирования общего бюджета приемной семьи прозрачен. Пожилой человек, переезжая к опекунам, должен вносить в "общий котел" не менее 70% от своих доходов (пенсии и пособий). Остальные средства остаются в его личном распоряжении. При этом городская выплата в 27 тысяч рублей является целевым вознаграждением именно для тех, кто осуществляет уход.

"Столь резкое повышение выплат — с 9 до 27 тысяч — свидетельствует о пересмотре региональных приоритетов. Для локальной казны это выгоднее, чем содержать человека в государственном пансионате, а для граждан — существенное подспорье", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Подобные социальные инициативы часто синхронизируются с общим курсом на улучшение благосостояния. Например, в других южных регионах также вводятся дополнительные меры финансовой поддержки для различных категорий граждан. Рост выплат в Севастополе может стать примером для соседних субъектов, где остро стоит вопрос старения населения и нехватки мест в социальных учреждениях.

Сравнение условий поддержки

Параметр Условия в Севастополе Размер пособия опекуну 27 000 рублей ежемесячно Взнос подопечного 70% от личного дохода Возрастной лимит опекуна Строго до 70 лет Родственные связи Допускаются (включая дальнее родство)

Реформа системы опеки совпадает с периодом активного развития социальной инфраструктуры на юге России. В то время как одни регионы отчитываются о том, как аграрии собирают урожай, Севастополь делает акцент на социальной защищенности. Город стремится создать систему, где забота о старшем поколении становится не только моральным долгом, но и экономически посильной задачей.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить опеку над родной бабушкой?

Да, законодательство позволяет заключать договор о приемной семье даже с родственниками, если соблюдаются условия по площади жилья и возрасту опекуна.

Кто контролирует расходование средств?

Центр социального обслуживания проводит регулярные проверки условий жизни подопечного и следит за тем, чтобы его права не нарушались.

Нужно ли опекуну увольняться с основной работы?

Закон не требует увольнения, однако опекун обязан обеспечивать круглосуточный уход и контроль состояния здоровья пожилого человека.

Может ли пенсионер отказаться от условий проживания?

Договор о создании приемной семьи является добровольным и может быть расторгнут при несоблюдении сторонами взятых на себя обязательств.

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