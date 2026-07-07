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Метро на пике: Новосибирск обновил рекорд пассажиропотока в 2026 году

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирское метро за полгода перевезло свыше 40 миллионов пассажиров. Это на 443,7 тысячи больше, чем год назад. У подземки снова прибавилось работы, и она не сбавляет ход.

Толпа на станции метро
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Толпа на станции метро

Пассажиропоток и лидеры станций

Мэр Максим Кудрявцев сообщил цифры 7 июля. Самой загруженной остаётся станция "Площадь Маркса". Через неё прошли 7 миллионов человек.

Следом идут "Заельцовская" и "Площадь Ленина". У каждой — почти по 5 миллионов пассажиров. Для метро это уже не просто поток, а плотный городской трафик под землёй.

Обновление линий и турникетов

Рост перевозок мэр связал с обновлением составов. На линию вышли новые поезда "Ермак". Для пассажира это значит меньше старых вагонов и чуть ровнее движение по маршруту.

Осенью на станции "Октябрьская" поставят новые турникеты. В городском метро это тот самый узел, где даже мелкая задержка быстро собирает очередь.

"Когда метро меняет подвижной состав и входные группы, пассажир чувствует это сразу: меньше пауз, меньше сбоев, выше пропускная способность", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Планы на будущее

Кудрявцев напомнил и о дальних планах. Речь идёт о продлении Дзержинской линии и строительстве метродепо "Волочаевское".

Пока это только проектная развязка на будущее. Но для города она важнее красивых схем на стене: без новых путей метро быстро упирается в потолок.

"Для бюджета такие проекты всегда идут длинной очередью. Сначала считают узкие места, потом смотрят, где сеть даст реальную отдачу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется
Пассажиры за полгода Свыше 40 миллионов, рост на 443,7 тысячи к прошлому году
Лидеры по потоку "Площадь Маркса", затем "Заельцовская" и "Площадь Ленина"
Новые изменения Поезда "Ермак", турникеты на "Октябрьской", планы по линии и депо

Ответы на популярные вопросы

Почему вырос пассажиропоток?

Город связывает рост с обновлением поездов и общей загрузкой маршрутов.

Какая станция самая популярная?

"Площадь Маркса". У неё 7 миллионов пассажиров.

Что изменится для пассажиров осенью?

На "Октябрьской" появятся новые турникеты.

Что ждёт метро дальше?

В планах — продление Дзержинской линии и депо "Волочаевское".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова; региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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