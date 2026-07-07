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На ремонт, школу и отдых: кто из новосибирцев может претендовать на «семейный кэшбэк»

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирской области стартовали выплаты "семейного кэшбэка" — новой меры социальной поддержки для работающих родителей. Механизм позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога, снижая реальную ставку НДФЛ с 13% до 6%. Первые 15 тысяч семей уже получили средства на счета, а средний размер перевода в регионе составил около 30 тысяч рублей.

Крупным планом счастливая семья
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупным планом счастливая семья

Механика выплат: кому положен возврат

Новая мера поддержки ориентирована на семьи с двумя и более детьми, которые не относятся к категории малообеспеченных, но остро чувствуют нагрузку на бюджет. Для таких родителей господдержка становится подспорьем при подготовке детей к школьным праздникам или оплате спортивных секций.

"Считайте это своего рода налоговой скидкой для тех, кто честно трудится и вкладывается в развитие детей. Если суммарный доход за прошлый год составил, к примеру, 600 тысяч рублей, то семья сможет вернуть более 40 тысяч в виде живых денег. Это эффективный инструмент стимулирования "белых" зарплат в регионах", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жительница Новосибирска Яна Гайнутдинова, чьи дети занимаются карате и акробатикой, стала одной из первых получательниц. По её словам, средства поступили на счет через два дня после одобрения заявки. Семья планирует потратить их на ремонт и отдых.

Условия получения и лимиты

Право на выплату имеют оба родителя, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В Новосибирской области этот порог в 2024 году установлен на отметке 26 067 рублей на каждого члена семьи.

Параметр Что меняется
Ставка НДФЛ Фактически снижается с 13% до 6%
Средняя сумма Около 30 000 рублей на семью
Ограничения Доход до 1,5 ПМ, отсутствие долгов по алиментам

Важно, что при расчете учитывается не только зарплата, но и имущественная обеспеченность. Кроме того, наличие задолженности по алиментам является автоматическим основанием для отказа. Налоговый возврат предоставляется ежегодно за каждого работающего родителя.

"Данная мера уникальна тем, что она не исключает другие социальные гарантии. Ее не вписывают в расчет нуждаемости при назначении единого пособия. Это чистый бонус за официальную трудовую занятость, который укрепляет экономическую устойчивость многодетных ячеек общества", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Как оформить выплату без справок

Процесс максимально упрощен. Заявление подается онлайн через "Госуслуги" или лично в отделениях Социального фонда и МФЦ. Основное преимущество системы — отсутствие необходимости собирать ворох документов.

Сотрудники ведомств самостоятельно запрашивают информацию из ФНС и других реестров. Если семья активно пользуется городскими сервисами, например, посещает благоустроенные пешеходные зоны или торговые центры, подача заявления со смартфона займет несколько минут. Прием обращений продлится до 1 октября.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли предоставлять чеки о расходах на детей?

Нет, это не целевая выплата. Деньги можно потратить на любые нужды семьи: от продуктов до отпуска.

Считается ли эта выплата доходом при получении других пособий?

Нет, данные средства не учитываются в доходе семьи при оценке нуждаемости для иных мер поддержки.

Можно ли получить деньги, если один из родителей работает неофициально?

Выплату получит только тот родитель, с чьей зарплаты в прошлом году удерживался НДФЛ по ставке 13%.

Влияет ли наличие нескольких квартир на получение "кэшбэка"?

Да, при назначении учитываются критерии имущественной обеспеченности, аналогичные правилам для единого пособия.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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