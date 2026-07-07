Первый опыт Новосибирска: почему власти перекрывали небо и что делать при СМС-тревоге

В Новосибирской области впервые ввели режим беспилотной опасности. Сигналы тревоги поступили жителям 6 июля через СМС-рассылки и Max-каналы РСЧС. Нетипичная для глубокого тыла ситуация заставила власти временно ограничить работу аэропорта Толмачево и призвать население к бдительности. Хотя позже губернатор Андрей Травников уточнил, что реальных аппаратов в небе не обнаружили, алгоритм действий при подобных угрозах стал для региона новой реальностью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оповещение о землетрясении на Android

Градация угроз: от наблюдения до сирен

Сигнал "Беспилотная опасность" — это превентивная мера. Его объявляют, когда дроны замечены в соседних регионах или на подступах к области. В этот момент жителям рекомендуют усилить бдительность, а операторы могут ограничивать работу мобильного интернета для подавления навигации аппаратов. В отличие от этого, "Угроза атаки БПЛА" вводится при непосредственном обнаружении целей в черте региона и сопровождается звуком электросирен.

Режим Что происходит Беспилотная опасность Предупреждение через СМС, возможны сбои связи, ограничения в аэропортах. Угроза атаки БПЛА Работа сирен, прямая рекомендация немедленно занять укрытия.

При получении оповещения специалисты советуют сохранять спокойствие. Лихорадочное использование гаджетов вблизи летящего объекта может быть небезопасным. Также строго запрещена съемка работы систем ПВО — публикация таких кадров помогает противнику корректировать удары.

"Основная задача при таком сигнале — минимизировать риски попадания осколков. Если вы находитесь в здании, нужно уйти в помещения без окон, защищенные капитальными стенами. Ванная комната или кладовая станут надежным щитом в многоквартирном доме", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Как действовать на открытой местности

Если оповещение застало в автомобиле, необходимо остановиться, покинуть транспорт и найти капитальное строение. Машина — плохая защита при взрыве или падении обломков. На улице стоит искать подземные переходы, метро или цокольные этажи. При отсутствии зданий поблизости можно использовать рельеф: канавы, бетонные фундаменты или бордюры.

Важным элементом коллективной безопасности в городе остается состояние инфраструктуры. Пока одни службы тестируют износостойкую разметку для дорог, другие актуализируют карты убежищ. В Новосибирске их насчитывается более двух тысяч. На интерактивных картах отмечены подвалы и паркинги, пригодные для защиты населения.

"Любая чрезвычайная ситуация в регионе требует четкой координации ресурсов. Сейчас власти вынуждены работать в режиме ручного управления, как это уже происходит при обеспечении аграриев топливом или контроле за бюджетными тратами на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если увидел дрон в небе?

Немедленно позвоните по номеру 112. Укажите направление полета и примерные координаты. Не пытайтесь сбить объект самостоятельно подручными средствами.

Почему нельзя снимать работу ПВО?

Фото и видео, выложенные в сеть, раскрывают позиции защитных систем. Это делает их уязвимыми для повторных атак и ставит под угрозу жизни людей.

Можно ли пользоваться телефоном во время тревоги?

Использовать мобильную связь можно только для экстренных вызовов. В непосредственной близости от неопознанного дрона лучше отключить гаджеты, так как радиосигнал может спровоцировать детонацию.

Как понять, что опасность миновала?

Нужно дождаться официального сообщения об отбое через те же каналы связи: региональные Max-каналы, рассылки МЧС или телевидение.

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