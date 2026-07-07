Первый опыт Новосибирска: почему власти перекрывали небо и что делать при СМС-тревоге

В Новосибирской области впервые ввели режим беспилотной опасности. Сигналы тревоги поступили жителям 6 июля через СМС-рассылки и Max-каналы РСЧС. Нетипичная для глубокого тыла ситуация заставила власти временно ограничить работу аэропорта Толмачево и призвать население к бдительности. Хотя позже губернатор Андрей Травников уточнил, что реальных аппаратов в небе не обнаружили, алгоритм действий при подобных угрозах стал для региона новой реальностью.
Сигнал "Беспилотная опасность" — это превентивная мера. Его объявляют, когда дроны замечены в соседних регионах или на подступах к области. В этот момент жителям рекомендуют усилить бдительность, а операторы могут ограничивать работу мобильного интернета для подавления навигации аппаратов. В отличие от этого, "Угроза атаки БПЛА" вводится при непосредственном обнаружении целей в черте региона и сопровождается звуком электросирен.
|Режим
|Что происходит
|Беспилотная опасность
|Предупреждение через СМС, возможны сбои связи, ограничения в аэропортах.
|Угроза атаки БПЛА
|Работа сирен, прямая рекомендация немедленно занять укрытия.
При получении оповещения специалисты советуют сохранять спокойствие. Лихорадочное использование гаджетов вблизи летящего объекта может быть небезопасным. Также строго запрещена съемка работы систем ПВО — публикация таких кадров помогает противнику корректировать удары.
"Основная задача при таком сигнале — минимизировать риски попадания осколков. Если вы находитесь в здании, нужно уйти в помещения без окон, защищенные капитальными стенами. Ванная комната или кладовая станут надежным щитом в многоквартирном доме", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Если оповещение застало в автомобиле, необходимо остановиться, покинуть транспорт и найти капитальное строение. Машина — плохая защита при взрыве или падении обломков. На улице стоит искать подземные переходы, метро или цокольные этажи. При отсутствии зданий поблизости можно использовать рельеф: канавы, бетонные фундаменты или бордюры.
Важным элементом коллективной безопасности в городе остается состояние инфраструктуры. Пока одни службы тестируют износостойкую разметку для дорог, другие актуализируют карты убежищ. В Новосибирске их насчитывается более двух тысяч. На интерактивных картах отмечены подвалы и паркинги, пригодные для защиты населения.
"Любая чрезвычайная ситуация в регионе требует четкой координации ресурсов. Сейчас власти вынуждены работать в режиме ручного управления, как это уже происходит при обеспечении аграриев топливом или контроле за бюджетными тратами на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Немедленно позвоните по номеру 112. Укажите направление полета и примерные координаты. Не пытайтесь сбить объект самостоятельно подручными средствами.
Фото и видео, выложенные в сеть, раскрывают позиции защитных систем. Это делает их уязвимыми для повторных атак и ставит под угрозу жизни людей.
Использовать мобильную связь можно только для экстренных вызовов. В непосредственной близости от неопознанного дрона лучше отключить гаджеты, так как радиосигнал может спровоцировать детонацию.
Нужно дождаться официального сообщения об отбое через те же каналы связи: региональные Max-каналы, рассылки МЧС или телевидение.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.