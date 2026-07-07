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Новосибирск на карте укрытий: где на самом деле можно спрятаться при ЧС и как туда попасть

Россия » Сибирь » Новосибирск

Мэрия Новосибирска опубликовала интерактивную карту с адресами временных укрытий. В открытом доступе оказались данные о двух с лишним тысячах объектов. Горожане могут найти на портале муниципальной геоинформационной системы специальные слои с точками сбора и подвалами, предназначенными для защиты в экстренных ситуациях.

Локоть Анатолий Евгеньевич
Фото: Личный аккаунт Анатолия Локтя в ВК
Локоть Анатолий Евгеньевич

Цифровая навигация безопасности

Информационный ресурс позволяет отфильтровать объекты по назначению. В списке значатся 71 пункт размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных пункта и 2362 "заглубленных помещения подземного пространства". Последние составляют основной массив доступных гражданских локаций.

"Публикация подобных карт — логичный шаг в рамках цифровизации городской среды, однако важно понимать, что инфраструктура требует не только отрисовки на карте, но и реального содержания. Состояние таких помещений напрямую зависит от муниципальных нормативов и активности управляющих компаний", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важно учитывать, что доступность укрытий коррелирует с общей дорожной инфраструктурой Новосибирска, которая сейчас проходит этап модернизации. В случае ЧС путь до ближайшей точки должен быть свободен от заторов и препятствий.

Срок годности временного убежища

Заглубленные помещения (ЗППП) — это преимущественно адаптированные подвалы жилых и общественных зданий. Их техническая задача ограничена: спасение от ударной волны, летящих осколков и обломков конструкций. Важно помнить, что такие точки не являются полноценными объектами гражданской обороны.

Параметр Характеристики ЗППП
Время пребывания До 12 часов
Уровень защиты Осколки, обломки, ударная волна
Статус Временное укрытие (не бомбоубежище)

Нахождение в подвале ограничено полусутками из-за отсутствия систем жизнеобеспечения, характерных для капитальных бункеров. В условиях, когда экономические показатели региона демонстрируют турбулентность, вопросы содержания и оснащения существующих подвалов ложатся на плечи собственников зданий.

"Состояние подвального фонда в регионах неоднородно. Износ сетей и отсутствие гидроизоляции могут превратить потенциальное укрытие в непригодную зону. Без целевых инвестиций в капремонт подвалов их защитная функция остается номинальной", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Где прячут настоящие бункеры

Ни один объект на интерактивной карте не является полноценным бомбоубежищем. На 2022 год в Новосибирске числилось 380 защитных сооружений (из них 283 полноценных убежища и одно противорадиационное), способных вместить около 69 тысяч человек. Их точное местоположение засекречено.

Пока цифровые сервисы, такие как Госуслуги, лишь планируют массовое внедрение функции поиска убежищ, новосибирцам приходится рассчитывать на муниципальные ресурсы. Задержки в запуске федеральных систем поиска могут быть связаны с вопросами безопасности данных и сложностью верификации каждого объекта на местах.

Ответы на популярные вопросы

Как найти ближайшее укрытие на сайте мэрии?

Необходимо зайти на портал МГИС Новосибирска и включить специальный тематический слой в разделе безопасности.

Чем подвал отличается от бомбоубежища?

Подвал защищает лишь от механических повреждений и осколков на срок до 12 часов, бомбоубежище — от радиации, химугроз и прямого попадания.

Могу ли я попасть в убежище на территории предприятия?

Как правило, ведомственные защитные сооружения предназначены для работающей смены предприятия, гражданское население направляется в ЗППП по месту жительства.

Что делать, если подвал закрыт на замок?

Ключи должны находиться у дежурного по УК или ТСЖ, информация о месте их хранения обычно размещается на дверях входа в подвальное помещение.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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