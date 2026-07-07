Автобус приходится ловить как счастливый билет: маршрут №91 в Краснодаре почти исчез

Краснодарский транспортный узел столкнулся с серьезным сбоем в работе городских маршрутов из-за нехватки горючего. С 1 июля на линии №91 остались лишь две работающие машины, что практически парализовало передвижение жителей района. Депутат городской Думы Александр Сафронов подтвердил, что дефицит бензина и дизельного топлива вынудил перевозчиков сократить число рейсов. Горожане, требовавшие усиления маршрутов еще в начале лета, получили обратный эффект. Власти и бизнес пытаются маневрировать в условиях жесткой экономии ресурсов, пока пассажиры часами ждут редкий транспорт на остановках.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Многоэтажный жилой дом и пешеходная зона

Топливный голод остановил рейсы

Ситуация на маршруте №91 стала критической точкой в затянувшемся споре между логистическими потребностями города и возможностями заправочных сетей. Если раньше пассажиры жаловались на интервалы, то теперь ожидание превратилось в лотерею. Массовый дефицит топлива в Краснодаре вымывает машины с дорог, оставляя социально значимые направления без прикрытия.

"Мы наблюдаем системный сбой в обеспечении ресурсами, который напрямую бьет по мобильности населения. Когда на длинном городском маршруте остаются две машины, это означает полную остановку нормальной жизни района", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проблема вышла за рамки обычного технического сбоя. В июне местные жители направляли петиции с просьбой вывести на линию больше автобусов, но получили резкое сокращение парка. Дефицит бензина в Краснодаре уже коснулся не только частников, но и муниципальных контрактов, где выполнение графика стало невозможным из-за пустых баков.

Таблица: Состояние транспортного обслуживания в Краснодаре

Параметр Что меняется Количество машин на маршруте №91 Сокращено до 2 единиц с июля Доступность горючего на АЗС Ограничения для коммерческих перевозчиков Реакция властей Вынужденное урезание графиков движения

Аграрные и логистические риски

Топливные сложности в краевой столице эхом отзываются в соседних отраслях. Пока город стоит в очередях, в полях нарастает напряжение из-за уборочной кампании. Любая задержка поставок горючего в аграрном секторе грозит сдвигом сроков сбора урожая и ростом цен на продукты.

"Рост издержек на ГСМ в разгар жатвы создает эффект домино. Если перевозчики не могут заправить маршрутки, то фермерам приходится еще сложнее, учитывая объемы потребления спецтехники", — отметил эксперт Pravda.Ru аграрный специалист Виктор Смирнов.

В некоторых районах Кубани уже ввели ограничения на заправках, резервируя топливо исключительно для нужд экстренных служб. Это еще сильнее сужает возможности для частных перевозчиков, которые обслуживают окраины Краснодара и дачные поселки.

"Местные бюджеты сейчас не имеют свободного задела, чтобы оперативно субсидировать топливные разрывы. Мы видим классический дефицит, требующий вмешательства на федеральном уровне", — рассказал специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему на маршруте №91 осталось так мало машин?

Основная причина — нехватка бензина и дизеля на заправочных станциях, что не позволяет выводить на линию весь транспортный парк.

Когда ситуация с транспортом в Краснодаре нормализуется?

Восстановление графиков движения напрямую зависит от стабилизации поставок горючего в южный мегаполис и наполнения резервуаров АЗС.

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