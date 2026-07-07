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Дорогой бензин разбавили вчерашним: Магадан отсрочил новое подорожание до октября

Россия » Дальний Восток » Магадан

Магаданские заправки переходят на новый ценовой режим. С 8 июля стоимость бензина АИ-92 зафиксируется на отметке 82,25 рубля за литр. Региональные власти применили специальный механизм усреднения, чтобы избежать резких скачков в кошельках автомобилистов. В этом материале разберем, как долго продержатся текущие тарифы и почему дизель для бизнеса оказался существенно дороже, чем для частников.

Заправка автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
Заправка автомобиля

Заправка по расчету

Цены на АИ-92, АИ-95 и летнее дизельное топливо в Магадане останутся неизменными до октября. Департамент цен и тарифов внедрил расчет средневзвешенной стоимости. Этот метод смешивает в одной формуле остатки старого дешевого топлива и новые партии, которые пришли по высоким биржевым котировкам. Такая тактика позволила растянуть подорожание во времени и избежать шоковой терапии на АЗС.

"Магаданская область сильно зависит от логистики и сезонности поставок. Смешивание старых запасов с новыми закупками работает как демпфер, позволяя сгладить ценовые пики", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

История подъема

Корректировка цен на Колыме шла в несколько приемов. Поставщик Колыманефтепродукт начал менять ценники еще в начале июня. Тогда АИ-92 прибавил три рубля, добравшись до отметки 79,25. Финальный аккорд в июле довел стоимость до 82,25 рубля. АИ-95 тоже прошел через двухэтапное обновление и замер на уровне 85,15 рубля за литр.

Дизельный разрыв

Ситуация с соляркой разделила потребителей на две группы. Обычные жители продолжают заправляться по 86,05 рубля — этот тариф удалось сохранить на базе прошлогодних договоренностей. Для коммерческого сектора и владельцев тяжелой техники установлена планка в 120,65 рубля. В эту цифру заложена минимальная торговая надбавка, согласованная с областным правительством для исключения спекуляций.

"Разница в тарифах для населения и бизнеса помогает удерживать социальную стабильность. Однако высокая стоимость солярки для юридических лиц неизбежно закладывается в стоимость доставки товаров", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Тип топлива Новая цена (руб/л)
АИ-92 82,25
АИ-95 85,15
ДТ (население) 86,05
ДТ (бизнес) 120,65

Урожай и топливо

Топливный вопрос напрямую задевает аграрный сектор региона. Повышение цен на горючее для бизнеса совпадает с активным периодом полевых работ. Механизм фиксации тарифов до октября призван защитить сельхозпроизводителей от непредсказуемых трат в разгар сезона уборочной кампании.

"Стабильность цен до октября критически важна для аграриев. Это позволяет планировать себестоимость продукции и не повышать цены на овощи из-за логистических расходов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Когда следующее изменение цен?

Региональные власти зафиксировали текущие тарифы до октября нынешнего года.

Почему дизель для фур дороже?

Для бизнеса применяется рыночная цена с минимальной надбавкой, тогда как тариф для населения субсидируется или сдерживается за счет административных ресурсов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по тарифам Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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