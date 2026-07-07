Дорогой бензин разбавили вчерашним: Магадан отсрочил новое подорожание до октября

Магаданские заправки переходят на новый ценовой режим. С 8 июля стоимость бензина АИ-92 зафиксируется на отметке 82,25 рубля за литр. Региональные власти применили специальный механизм усреднения, чтобы избежать резких скачков в кошельках автомобилистов. В этом материале разберем, как долго продержатся текущие тарифы и почему дизель для бизнеса оказался существенно дороже, чем для частников.
Цены на АИ-92, АИ-95 и летнее дизельное топливо в Магадане останутся неизменными до октября. Департамент цен и тарифов внедрил расчет средневзвешенной стоимости. Этот метод смешивает в одной формуле остатки старого дешевого топлива и новые партии, которые пришли по высоким биржевым котировкам. Такая тактика позволила растянуть подорожание во времени и избежать шоковой терапии на АЗС.
"Магаданская область сильно зависит от логистики и сезонности поставок. Смешивание старых запасов с новыми закупками работает как демпфер, позволяя сгладить ценовые пики", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Корректировка цен на Колыме шла в несколько приемов. Поставщик Колыманефтепродукт начал менять ценники еще в начале июня. Тогда АИ-92 прибавил три рубля, добравшись до отметки 79,25. Финальный аккорд в июле довел стоимость до 82,25 рубля. АИ-95 тоже прошел через двухэтапное обновление и замер на уровне 85,15 рубля за литр.
Ситуация с соляркой разделила потребителей на две группы. Обычные жители продолжают заправляться по 86,05 рубля — этот тариф удалось сохранить на базе прошлогодних договоренностей. Для коммерческого сектора и владельцев тяжелой техники установлена планка в 120,65 рубля. В эту цифру заложена минимальная торговая надбавка, согласованная с областным правительством для исключения спекуляций.
"Разница в тарифах для населения и бизнеса помогает удерживать социальную стабильность. Однако высокая стоимость солярки для юридических лиц неизбежно закладывается в стоимость доставки товаров", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Тип топлива
|Новая цена (руб/л)
|АИ-92
|82,25
|АИ-95
|85,15
|ДТ (население)
|86,05
|ДТ (бизнес)
|120,65
Топливный вопрос напрямую задевает аграрный сектор региона. Повышение цен на горючее для бизнеса совпадает с активным периодом полевых работ. Механизм фиксации тарифов до октября призван защитить сельхозпроизводителей от непредсказуемых трат в разгар сезона уборочной кампании.
"Стабильность цен до октября критически важна для аграриев. Это позволяет планировать себестоимость продукции и не повышать цены на овощи из-за логистических расходов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.
Региональные власти зафиксировали текущие тарифы до октября нынешнего года.
Для бизнеса применяется рыночная цена с минимальной надбавкой, тогда как тариф для населения субсидируется или сдерживается за счет административных ресурсов.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.