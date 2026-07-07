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Индийский десант в Заполярье: Нью-Дели нацелился на стратегические металлы Мурманской области

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Индийский капитал планирует прочно закрепиться в недрах Кольского полуострова. Сейчас в Мурманской области работает делегация из Нью-Дели. Основной интерес партнеров сосредоточен на геологоразведке и добыче стратегических металлов, которые необходимы для высокотехнологичной промышленности Индии.

Цветные металлы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цветные металлы

Губернатор Андрей Чибис подтвердил, что индийский бизнес перешел от приглядывания к конкретным вложениям. По результатам 2025 года Индия закрепилась в десятке ключевых торговых партнеров Заполярья. Товарооборот между регионами подскочил сразу на 60%, причем локомотивами роста стали промышленный сектор и новые логистические цепочки.

"Индийские инвесторы фактически голосуют рублем за проекты в Арктике. Интерес к редким и стратегическим металлам — это игра вдолгую, которая требует стабильных правил и понятной логистики. Рост товарооборота на 60% показывает, что регион успешно пересобрал внешнеторговые связи после ухода западных игроков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тройной прыжок турпотока

Вслед за промышленниками на Север потянулись и обычные граждане Индии. Если в 2019 году экзотическое Заполярье посетили всего 23 индийца, то по итогам 2025 года их число перевалило за 3 тысячи. Статистика показывает взрывной рост — почти в 130 раз за шесть лет.

Туристов привлекает не только северное сияние, но и развивающаяся инфраструктура малых городов. Арктический ландшафт стал для южных гостей новым востребованным продуктом, что стимулирует местный малый бизнес подстраивать сервис под запросы иностранных групп.

"Индия открывает для себя русский Север как новое направление для этнографического и гастрономического туризма. Малые города региона начали системно работать с иностранными гидами, адаптируя маршруты под традиции и предпочтения гостей из Южной Азии", — отметила обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Параметр развития Динамика (2019–2025)
Турпоток из Индии Рост в 130 раз
Товарооборот Увеличение на 60% за год

Сейчас стороны обсуждают конкретные площадки для запуска добывающих мощностей. Индийские специалисты изучают геологические карты региона, готовясь к масштабным полевым работам. Параллельно прорабатываются вопросы транспортировки сырья по Северному морскому пути.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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