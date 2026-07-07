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Крым решил сбить цену с бензина: власти готовят субсидии для всех местных АЗС

Россия » Юг » Симферополь

Ценники на крымских заправках могут поползти вниз уже в ближайшие две недели. Власти республики готовят механизм субсидирования, который должен компенсировать местным сетям АЗС логистические издержки. Ожидается, что прямые вливания из бюджета позволят выровнять стоимость топлива с соседними регионами материковой России. Сейчас правительство финализирует расчеты, чтобы запустить процесс снижения розничных цен на бензин и дизель.

Очередь на автозаправке во время заката
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь на автозаправке во время заката

Субсидии как рычаг давления на цены

Пересмотр стоимости горючего связан с изменением правил игры для местных участников рынка. Советник главы республики Олег Крючков подтвердил, что поддержка автозаправочных станций станет основным инструментом влияния на прайсы. Это решение назрело давно, учитывая, что горючее в дефиците из-за сложностей с доставкой через пролив и постоянных перебоев.

"Бюджетная подпитка заправок уберет лишнюю наценку, которую диктует сложная доставка. Мы ожидаем, что через 14 дней цифры на табло АЗС станут приятнее для кошелька автомобилистов", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация осложняется тем, что Крымский мост ужесточил контроль над частными перевозчиками, запретив провоз топлива в больших кустарных емкостях. Это отсекло часть мелких спекулянтов, но нагрузило официальных поставщиков. Субсидирование должно сбалансировать эти риски и сделать наполнение бака менее затратным процессом.

Логистика и транспортные узлы

Дорожная инфраструктура полуострова также готовится к изменениям. Власти торопят строителей, чтобы запустить виадук на обходе Алушты к осени. Это разгрузит южные направления и позволит бензовозам быстрее доставлять топливо на курортные заправки, минуя городские пробки.

"Своевременный запуск новых развязок и обходов критически важен для снижения стоимости конечного продукта. Чем короче путь цистерны от нефтебазы до пистолета на колонке, тем меньше транспортная составляющая в литре бензина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параллельно с этим продолжается работа по укреплению энергобезопасности. Летние обрывы ЛЭП парализовали работу части АЗС, что вызывало локальные всплески спроса. Стабильная подача электричества вместе с топливными субсидиями должны создать условия для ценовой стабилизации на всем полуострове.

Параметр Что меняется
Срок снижения цен В течение двух недель
Метод регулирования Прямое субсидирование АЗС
Ожидаемый эффект Выравнивание цен с ЮФО

Пока Севастополь и Симферополь живут в условиях лимитов на заправку, новая инициатива выглядит наиболее реальным способом купирования кризиса. Правительство надеется, что мера позволит избежать ажиотажа и длинных очередей у колонок в пик отпускного сезона.

"Юридические лица уже пытаются оспорить необоснованные издержки, присылая жалобы на чиновников, но субсидия закроет большую часть претензий. Это классический способ административного тушения пожара в экономике региона", — отметил эксперт Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

На сколько могут упасть цены?

Власти рассчитывают приблизить стоимость топлива в Крыму к уровням Краснодарского края. Разница может составить от 2 до 5 рублей за литр в зависимости от марки горючего.

Коснется ли это только крупных сетей?

Программа субсидирования разрабатывается для всех аккредитованных АЗС полуострова, готовых соблюдать установленные государством ценовые коридоры.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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