Жители Ленинградской области в ближайшее время смогут официально приобретать бензин в тару объемом до 10 литров. Региональные власти инициировали переговоры с топливными компаниями для упрощения жизни владельцам садовой техники. Ситуация с наличием горючего на заправках стабилизируется, а ажиотажный спрос, возникший в начале июля, постепенно сходит на нет. В материале разберем, как меняются правила отпуска топлива в регионах и когда на северо-востоке области появятся новые автоматические терминалы.
Ограничения на продажу бензина в канистры в Ленинградской области планируют смягчить. Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов подтвердил, что Александр Дрозденко поручил проработать вопрос отпуска топлива в мелкую тару. Это решение продиктовано нуждами сельских жителей, которым необходим ресурс для работы триммеров, газонокосилок и генераторов.
"Снятие запрета на заправку канистр — логичный шаг, когда пик дефицита пройден. Сейчас важно не допустить искусственного вымывания запасов, сохранив лимиты для бытовых нужд", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
На текущий момент из 359 АЗС в Ленобласти в штатном режиме работают 310 объектов. Остальные точки постепенно возвращаются в график после логистических сбоев. Нефтяные компании начали активно формировать резервы, чтобы исключить пустые пистолеты на колонках в будущем.
Ленобласть не единственный регион, внедряющий лимиты. В Омской области уже разрешили наливать топливо в канистры, но установили жесткий потолок: 40 литров бензина или 80 литров дизеля на один автомобиль. Тем временем в Нижегородской области тестируют современную систему контроля, где отпуск ресурса привязан к QR-коду и государственному номеру машины.
|Регион
|Статус ограничений
|Ленинградская область
|Готовится разрешение на заправку в канистры до 10 литров
|Омская область
|Лимит 40 литров бензина на один автомобиль
|Нижегородская область
|Внедрение цифровых идентификаторов и QR-кодов
В Подмосковье ситуация перешла в юридическую плоскость: федеральные службы начали проверки сетей АЗС из-за резких скачков стоимости. Параллельно с этим на биржевых площадках внедрили механизмы, призванные сдержать котировки топлива, включая поставки из соседних республик.
"Региональные бюджеты крайне чувствительны к стоимости литра на АЗС, так как это напрямую влияет на логистику и цены в магазинах. Стабилизация поставок в Лодейном Поле и Подпорожье — безусловный приоритет", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.
Жители северо-восточных районов области, где перебои ощущались острее всего, вскоре получат новые точки заправки. Александр Дрозденко анонсировал установку автоматических контейнерных АЗС в Лодейном Поле и Подпорожье. Ожидается, что ситуация полностью выровняется к середине июля, когда крупные нефтеперерабатывающие заводы выйдут на плановые показатели мощности.
Пока область борется с топливным голодом, в Петербурге готовят другие изменения. Например, местных водителей предупредили, что парковка в городе может изменить ценник в долгосрочной перспективе, а любителей срезать путь через дворы лишают возможности оспаривать штрафы по старым схемам.
"Устойчивость АПК в регионе зависит от оперативности подвоза горючего. Если к середине июля заводы выйдут на полную мощность, риски для уборочной кампании будут минимальными", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов в интервью Pravda.Ru.
Переговоры с сетями еще идут, официальное разрешение ожидается в ближайшие дни. Речь идет о емкостях не более 10 литров.
Власти обещают нормализовать логистику и установить новые контейнерные станции в течение ближайших двух недель.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.