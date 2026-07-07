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Не только в бак, но и в канистру: в Ленобласти готовят новое послабление на АЗС

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Жители Ленинградской области в ближайшее время смогут официально приобретать бензин в тару объемом до 10 литров. Региональные власти инициировали переговоры с топливными компаниями для упрощения жизни владельцам садовой техники. Ситуация с наличием горючего на заправках стабилизируется, а ажиотажный спрос, возникший в начале июля, постепенно сходит на нет. В материале разберем, как меняются правила отпуска топлива в регионах и когда на северо-востоке области появятся новые автоматические терминалы.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Топливный маневр для дачников

Ограничения на продажу бензина в канистры в Ленинградской области планируют смягчить. Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов подтвердил, что Александр Дрозденко поручил проработать вопрос отпуска топлива в мелкую тару. Это решение продиктовано нуждами сельских жителей, которым необходим ресурс для работы триммеров, газонокосилок и генераторов.

"Снятие запрета на заправку канистр — логичный шаг, когда пик дефицита пройден. Сейчас важно не допустить искусственного вымывания запасов, сохранив лимиты для бытовых нужд", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

На текущий момент из 359 АЗС в Ленобласти в штатном режиме работают 310 объектов. Остальные точки постепенно возвращаются в график после логистических сбоев. Нефтяные компании начали активно формировать резервы, чтобы исключить пустые пистолеты на колонках в будущем.

Региональный опыт и ограничения

Ленобласть не единственный регион, внедряющий лимиты. В Омской области уже разрешили наливать топливо в канистры, но установили жесткий потолок: 40 литров бензина или 80 литров дизеля на один автомобиль. Тем временем в Нижегородской области тестируют современную систему контроля, где отпуск ресурса привязан к QR-коду и государственному номеру машины.

Регион Статус ограничений
Ленинградская область Готовится разрешение на заправку в канистры до 10 литров
Омская область Лимит 40 литров бензина на один автомобиль
Нижегородская область Внедрение цифровых идентификаторов и QR-кодов

В Подмосковье ситуация перешла в юридическую плоскость: федеральные службы начали проверки сетей АЗС из-за резких скачков стоимости. Параллельно с этим на биржевых площадках внедрили механизмы, призванные сдержать котировки топлива, включая поставки из соседних республик.

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к стоимости литра на АЗС, так как это напрямую влияет на логистику и цены в магазинах. Стабилизация поставок в Лодейном Поле и Подпорожье — безусловный приоритет", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Северо-восток ждет контейнеры

Жители северо-восточных районов области, где перебои ощущались острее всего, вскоре получат новые точки заправки. Александр Дрозденко анонсировал установку автоматических контейнерных АЗС в Лодейном Поле и Подпорожье. Ожидается, что ситуация полностью выровняется к середине июля, когда крупные нефтеперерабатывающие заводы выйдут на плановые показатели мощности.

Пока область борется с топливным голодом, в Петербурге готовят другие изменения. Например, местных водителей предупредили, что парковка в городе может изменить ценник в долгосрочной перспективе, а любителей срезать путь через дворы лишают возможности оспаривать штрафы по старым схемам.

"Устойчивость АПК в регионе зависит от оперативности подвоза горючего. Если к середине июля заводы выйдут на полную мощность, риски для уборочной кампании будут минимальными", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов в интервью Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли уже сейчас заправлять канистры?

Переговоры с сетями еще идут, официальное разрешение ожидается в ближайшие дни. Речь идет о емкостях не более 10 литров.

Когда пропадут очереди на АЗС в Подпорожье?

Власти обещают нормализовать логистику и установить новые контейнерные станции в течение ближайших двух недель.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный аналитик Валерий Козлов, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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