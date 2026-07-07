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Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу

Россия » Сибирь » Омск

Омская область возвращается к штатному ритму после тревожных суток, связанных с налетом БПЛА на ОНПЗ и последовавшим ажиотажем на автозаправках. Губернатор Виталий Хоценко провел внеплановое заседание оперативного штаба, чтобы синхронизировать действия силовиков и поставщиков горючего. Власти признают возникшие перебои, обещая стабилизировать логистику и снабжение независимых игроков рынка.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Жители города накануне столкнулись с очередями на АЗС, некоторые сети вынужденно приостановили отпуск бензина физическим лицам. Ситуация с лимитами на топливо стала главной темой для обсуждения на региональном уровне. Подобные ограничения уже сказывались на настроениях в местном ритейле, поэтому власти пытаются купировать панику на ранней стадии.

Топливный маневр региональных властей

На оперштабе губернатор подчеркнул, что вопрос «заправщиков» взят под личный контроль. Основная задача — обеспечить стабильные поставки для независимых станций, таких как «Топлайн» и «Юнигаз». Ранее автолюбители уже искали способы сэкономить или обеспечить перевод авто на газ, но текущий сбой носит кратковременный логистический характер.

"Ситуация требует предельной концентрации ресурсов. Мы перенастраиваем каналы поставок, чтобы бензин поступал на все площадки без исключения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Безопасность объектов инфраструктуры

Параллельно с экономическими вопросами штаб оценил масштаб атаки на стратегический объект. Средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, предотвратив более серьезные повреждения. Профильные службы сейчас заняты устранением последствий инцидента, произошедшего 6 июля.

"Оперативность реагирования ПВО стала критическим фактором защиты области. Сейчас важно быстро оценить ущерб и вернуть критическую инфраструктуру к штатной работе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

По предварительным данным, пострадавших в ходе налета нет. Власти призывают граждан опираться только на официальные сводки, чтобы избежать лишней нервозности.

"Любые сбои в такой ситуации — это результат вынужденных мер безопасности. Регион должен сохранять устойчивость перед лицом внешних вызовов", — пояснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

FAQ

Ответы на популярные вопросы

Где можно заправляться сейчас?

Все сети АЗС остаются в зоне внимания оперативного штаба, снабжение восстанавливается в плановом порядке.

Будут ли введены карточки на бензин?

В настоящее время действуют лишь временные ограничения на объем разовой заправки, это мера по предотвращению ажиотажного спроса.

Безопасно ли находиться рядом с ОНПЗ?

Специализированные службы ведут мониторинг обстановки, угрозы для населения отсутствуют, ликвидация последствий атаки идет по графику.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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