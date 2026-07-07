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Калининградские автобусы поехали не за пассажирами: теперь они добывают топливо для всего парка

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградские перевозчики превратили часть пассажирских автобусов в передвижные заправочные станции, чтобы спасти город от транспортного паралича. Из-за разрыва логистических цепочек компании не могут наполнять собственные резервуары и вынуждены отправлять машины на общественные АЗС. Это создает эффект узкого горлышка: автобусы простаивают в очередях вместе с легковыми автомобилями, срывая графики рейсов. Власти региона уже обсуждают введение особого порядка обслуживания для социально значимого транспорта.

Автобус и люди у многоэтажек
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автобус и люди у многоэтажек

Техника в очередях

Традиционная схема снабжения автопарков топливом через прямые поставки перестала работать стабильно. Раньше большинство предприятий имело собственные емкости на базах, что позволяло заправлять машины ночью, не отвлекая их от маршрутов. Теперь водителям приходится вклиниваться в массовый ажиотаж на АЗС, который блокирует работу городских систем снабжения.

Чтобы не гонять весь автопарк на колонки, компании выделили несколько автобусов на роль танкеров. Эти машины едут на заправку, заливают полные баки и возвращаются в парк, где дизель вручную перекачивают в другие автобусы. Подобная «коммунальная механика» позволяет выпустить на линию хотя бы часть подвижного состава, но создает гигантские дыры в расписании.

"Переход на заправку через сторонние АЗС для крупных перевозчиков — это критический износ ресурсов. Когда автобусы вместо рейсов стоят в очередях, себестоимость километра пробега взлетает, съедая всю маржинальность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кадровый тупик

Помимо дефицита горючего, транспортники столкнулись с жесткими ограничениями по режиму труда. Водитель не может бесконечно находиться за рулем, а время, проведенное в очереди за дизелем, засчитывается как рабочее. В итоге смена заканчивается раньше, чем автобус успевает выполнить нужное количество рейсов, что провоцирует исчезновение маршрутов с городских улиц.

Ситуация осложняется и финансовым фактором. В регионе зафиксирован значительный разрыв в оплате труда, и доходы финансового сектора значительно превышают заработки водителей. Это затрудняет поиск новых кадров, готовых работать в условиях изнуряющего ожидания на заправках.

"Муниципальные бюджеты не рассчитаны на такие сдвиги в логистике. Если не вернуть прямые поставки топлива на базы перевозчиков, потребуется экстренный пересмотр межбюджетных трансфертов для покрытия убытков", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Приоритеты и решения

Для исправления ситуации власти прорабатывают переход на особый режим распределения горючего. Рассматривается вариант создания выделенных точек заправки для автобусов и спецтехники. Это должно разгрузить заправочные станции от тяжелых машин и вернуть транспорт в графики.

Параметр Что меняется
Способ заправки Автобусы-танкеры вместо прямых поставок
График работы Срывы рейсов из-за очередей на АЗС
Решение властей Введение списков приоритетных организаций

"Погодные аномалии и тепловые купола только добавляют напряжения: работа систем охлаждения в пробках увеличивает расход горючего. Инфраструктуре города нужна жесткая навигация потоков", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему автобусы не могут заправляться ночью?

Из-за сбоев в поставках топлива непосредственно в парки резервуары перевозчиков пусты. Доступ к горючему сейчас есть преимущественно на сетевых АЗС, работающих в общем режиме.

Как это влияет на стоимость проезда?

Использование автобусов в качестве танкеров и простои в очередях увеличивают расходы компаний. Если ситуация не стабилизируется, перевозчики могут инициировать пересмотр тарифов.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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