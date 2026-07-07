Сразу после боя курантов: парковка в Петербурге может подорожать уже с 2027 года

Власти Санкт-Петербурга утвердили временный мораторий на пересмотр стоимости парковочных сессий в платной зоне. До начала 2027 года текущие расценки останутся неизменными, что дает автомобилистам передышку в условиях общей инфляции. Заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская официально подтвердила, что коррекция тарифов в сторону повышения до 1 января 2027 года не рассматривается. Решение фиксирует сложившуюся финансовую нагрузку на водителей, несмотря на локальные изменения стоимости на отдельных дефицитных участках в центре города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use платная парковка

"Решение о заморозке тарифов до 2027 года — это прежде всего социальный шаг, направленный на стабилизацию расходов горожан. При текущем уровне инфляции сохранение цен на парковку помогает сбалансировать семейные бюджеты, хотя для городской казны это означает отсутствие роста доходов от эксплуатации дорожной сети", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Точечные изменения и текущая география

Затишье с общими тарифами не отменяет локальных корректировок, которые уже произошли в историческом центре. В июне на семи участках дорожной сети Центрального района стоимость часа стоянки была пересмотрена. На Миргородской улице цена зафиксирована на уровне 100 рублей. Более ощутимый ценник в 200 рублей в час установлен на Суворовском проспекте и набережной Робеспьера. Эксперты связывают это с необходимостью регулировать трафик в зонах предельной загрузки, где кольцо Петербурга и его центральные артерии испытывают колоссальное давление.

Параллельно с тарифной политикой город ужесточает контроль за соблюдением правил. Недавно водители потеряли возможность легко оспаривать штрафы за неправильное размещение машин, в том числе во дворах. Муниципальные службы активно внедряют новые методы фиксации нарушений. В это же время жителям приходится учитывать и другие ограничения: центр Петербурга перекроют в ближайшие выходные, что заставит многих пересесть на общественный транспорт.

"Заморозка цен — хорошая новость, но важно понимать, что инфраструктура требует содержания. Пока тарифы на парковку стоят на месте, расходы на дорожное хозяйство и благоустройство растут. Городу придется искать дополнительные источники финансирования, чтобы проверка коммуникаций и ремонт улиц шли по графику", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова специально для Pravda.Ru.

Развитие транспортного узла

Стабильность парковочного пространства дополняется изменениями в других сферах мобильности. Пока одни ищут место в центре, другие осваивают новые маршруты: из Пулково открылось авиасообщение с Турцией, а для наземных поездок область предлагает мобильные АЗС в качестве выхода из топливного дефицита. Это создает сложную мозаику транспортных решений, где парковка остается лишь одним из элементов городской навигации.

Для тех, кто предпочитает подземку, новости менее радужные — метро уходит на ремонт, что увеличит нагрузку на наземный транспорт и, как следствие, на платные парковочные зоны. В такой конфигурации отсутствие роста цен до 2027 года выглядит как попытка властей снизить градус недовольства от масштабной реконструкции городской среды, включая такие объекты, как знаменитые Кресты или фасад Дворца бракосочетания.

"Муниципалитеты часто используют тарифы как рычаг управления спросом. Если цена не будет расти три года, мы можем столкнуться с дефицитом свободных мест, так как спрос на важные городские локации продолжит увеличиваться. Это потребует более жесткого администрирования правил стоянки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Что меняется Базовый тариф Без изменений до 01.01.2027 Особые зоны центра Локальное повышение до 100–200 руб/час Контроль оплаты Усиление фиксации нарушений во дворах

Ответы на популярные вопросы

Подорожает ли парковка в 2025 году?

Нет, представители профильного комитета заявили, что пересмотр цен до 2027 года не планируется.

Где в Петербурге самая дорогая парковка?

На ряде участков Суворовского проспекта и набережной Робеспьера, где час стоянки обходится в 200 рублей.

Ожидаются ли новые зоны платной парковки?

География может расширяться, но утвержденный ценовой диапазон останется стабильным на всей территории мегаполиса.

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