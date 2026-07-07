Тульские телочки ушли в большой отрыв: их признали лучшими сразу по всей России

Тульские животноводы совершили мощный рывок в селекции молочного стада, заняв лидирующие позиции в общероссийском рейтинге продуктивности. Генетический потенциал коров из местного хозяйства позволил им обойти сотни конкурентов со всей страны. Эксперты фиксируют прямую связь между высоким индексом племенной ценности и будущей прибылью агрофирм. В этом материале разберем, как расчеты американских селекционеров влияют на тульские фермы и почему ставка на элитное поголовье становится экономическим стандартом.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Дикая корова на острове

Тульская элита на пьедестале

По данным специализированного ресурса Milknews, сразу шесть телок из тульского предприятия "Интеркрос – Центра" вошли в первую десятку лучших по стране. Животные оккупировали первые пять строчек списка и плотно закрепились на девятой позиции. Такой результат стал возможен благодаря системному подходу к обновлению стада и внедрению современных методов оценки животных.

Рейтинг опирается на данные Совета по селекции молочных пород КРС США, что подтверждает международный уровень достижений региона. В элитный список, включающий всего 1% выдающихся особей, попали 310 животных из российских регионов. Тульская область на этом фоне выглядит как локомотив отрасли, задающий темп для всего центрального округа.

"Высокие позиции в таких рейтингах означают, что регион перестает быть простым производителем молока и превращается в мощный селекционный хаб. Это гарантирует приток капитала, так как элитные животные — самый ликвидный актив в сельском хозяйстве", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Инвестиции в белок и жир

Индекс племенной ценности — это не просто статистика, а прогноз доходности коровы на протяжении всей ее жизни. Выращивание таких особей позволяет быстро поднять качественные показатели сырья. Речь идет о росте содержания жира и белка в молоке, что напрямую влияет на финальную стоимость продукта при продаже переработчикам.

Кроме того, ставка на генетику увеличивает время полезного использования коровы. Пока в Туле обсуждают ночные ограничения для байков ради тишины, в аграрном секторе шумят о долголетии скота. Чем дольше особь сохраняет продуктивность, тем ниже себестоимость каждой тонны молока для хозяйства.

Развитие сельского хозяйства идет параллельно с обновлением кадров. Например, сельхозколледж в Богородицке обновляет инфраструктуру, чтобы готовить специалистов для работы с таким высокотехнологичным поголовьем. Без профильного образования управлять современной фермой сегодня невозможно.

"Селекция — это страховка от рыночных колебаний. Высокопродуктивное стадо дает стабильный урожай молока даже при меняющихся условиях содержания, что критически важно для продовольственной безопасности", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужен индекс племенной ценности?

Он помогает отобрать лучших животных для воспроизводства стада, гарантируя высокую продуктивность и устойчивость к болезням в следующих поколениях.

Как это влияет на обычного покупателя молока?

Улучшение генетики коров ведет к повышению качества продукта на полках магазинов и сдерживанию цен за счет снижения издержек фермеров.

Где еще Тульская область показывает рост?

Регион активно развивает стратегию внутреннего туризма, привлекая людей на Куликово поле и в малые города.

Инфраструктура и природные вызовы

Успехи животноводов зависят и от состояния пастбищ. Сейчас власти тратят миллионы на борьбу с борщевиком, который захватывает земли. Если вовремя не остановить сорняк, кормовая база для элитных коров окажется под угрозой.

Также фермерам приходится следить за безопасностью сотрудников и животных в лесах и полях. Этим летом клещи в Тульской области стали серьезной проблемой, требующей системной акарицидной обработки территорий.

"Любые биологические угрозы на участках могут сорвать графики поставок. Поэтому владельцам наделов стоит помнить, что захламление участка мусором по закону может привести к изъятию земли", — объяснила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Читайте также