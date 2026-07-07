Ценники заставили идти в лес: в Удмуртии вернут возможность закупать бензин в канистры

Власти Удмуртии приступили к обсуждению вопроса о возобновлении отпуска автомобильного топлива в розничную тару. Глава регионального кабинета министров Роман Ефимов сообщил, что профильные ведомства получили распоряжение проработать механизмы снятия действующих ограничений. Это решение продиктовано возросшей потребностью населения в горючем для бытовых нужд, поскольку ценники на прилавках и общая экономическая ситуация вынуждают жителей активнее заниматься заготовкой дров и обслуживанием садовых участков.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Канистра

Условия снятия запрета и мониторинг рынка

Снятие ограничений на использование канистр на АЗС будет возможно при соблюдении двух критических факторов. Как сообщает udm-info.ru, оперативный штаб планирует отменить запрет, если потребление бензина вернется к прошлогодним значениям, а давление внешних экономических рисков заметно ослабнет. В течение текущей недели чиновники намерены вести круглосуточный мониторинг за наличием ресурсов на заправочных станциях и динамикой спроса.

"Запрет на отпуск топлива в тару часто вводится как временная мера для борьбы с теневым перекупом и искусственным дефицитом, однако в пик аграрного сезона это сильно бьет по рядовым гражданам", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Масштабы ажиотажа и потребности техники

Обосновывая необходимость перемен, Роман Ефимов подчеркнул, что в разгар сезона жителям республики требуется горючее для газонокосилок, бензопил и другой спецтехники. Ранее введенные меры были спровоцированы аномальным всплеском активности покупателей. По данным правительства, за последние три недели население приобрело на 12 тысяч тонн бензина больше расчетной нормы, что эквивалентно грузу трех железнодорожных составов.

Ситуация с топливом в республике остается на особом контроле, так как стабильное снабжение напрямую влияет на стоимость логистики и бытовых сервисов. В условиях, когда даже вывоз мусора в Ижевске или строительные работы зависят от бесперебойных поставок нефтепродуктов, администрация старается найти баланс между свободным рынком и защитой от спекуляций. Ожидается, что решение о возврате канистр на заправки примут сразу после стабилизации запасов на нефтебазах.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с бензином

Почему запрещали заправлять бензин в канистры?

Ограничение ввели из-за ажиотажного спроса, чтобы предотвратить создание искусственного дефицита на АЗС и гарантировать наличие топлива в баках автомобилей.

Когда жителям Удмуртии разрешат использовать переносные емкости?

Решение примут после того, как объемы потребления топлива снизятся до уровня прошлого года и стабилизируется логистика поставок.

Какое количество лишнего топлива закупили в регионе?

За период повышенного спроса жители приобрели дополнительно 12 тысяч тонн горючего, что чиновники сравнили с тремя полными товарными эшелонами.

Зачем жителям канистры в летний период?

Топливо требуется для работы садово-парковой техники, бензогенераторов и инструментов, используемых при заготовке дров и благоустройстве участков.

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