Горы веток портят облик Омска: новые правила лишают жителей привычного комфорта навсегда

Омские дворы вновь столкнулись с мусорным коллапсом. Контейнерные площадки завалены срезанными ветками, кусками деревьев и мешками с травой. Хотя правила утилизации РДО (древесно-растительных отходов) давно прописаны в законе, и они далеки от привычных контейнеров для бытового мусора.
С 7 марта 2025 года Постановление Правительства РФ № 293 окончательно разделило потоки ТКО и РДО. Растительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам. Это значит, что он не включен в тариф регионального оператора, и требовать от коммунальщиков мгновенной очистки площадок — бессмысленно. Пока омичи спорят с новыми правилами АЗС, дворы завалены сухими ветками, которые никто не спешит убирать.
"Проблема упирается в отсутствие централизованной логистики для такого типа отходов. Самим жителям сложно утилизировать древесные остатки, а УК часто экономят на спецтехнике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Утилизация лежит исключительно на том, кто "произвел" мусор. Иерархия ответственности выглядит так:
|Источник мусора
|Кто вывозит
|Опил деревьев во дворах
|Управляющая компания
|Работы по благоустройству
|Муниципалитет
|Собственный участок
|Собственник
Важно помнить, что попытки свалить РДО на площадку лишь усложняют работу операторов.
Навалы веток — идеальный горючий материал. Летом сухие кучи во дворах превращаются в "пороховые бочки". Достаточно одной искры от брошенного окурка, чтобы спровоцировать серьезный пожар.
"Сухая древесина вспыхивает мгновенно. Это серьезный риск для жилых построек, требующий немедленной очистки территорий от горючих материалов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Проблема также в эстетическом облике города: захламленные площадки быстро обрастают обычным бытовым мусором, который перестает помещаться в баки. Иногда масштабные изменения в городе воспринимаются неоднозначно — как переименование скверов или обновление транспортных сетей, но чистота дворов остается вопросом базового комфорта.
Нет, тариф регоператора жестко ограничен только ТКО. Вам нужно искать частного подрядчика с разрешением на вывоз строительного и растительного мусора.
Официально это считается нарушением правил благоустройства. За создание несанкционированной свалки предусмотрены административные штрафы.
Сначала — письменная жалоба в УК. Если реакции нет — обращайтесь в администрацию вашего округа с требованием принять меры к управляющей организации.
Да, в некоторых муниципальных образованиях главы поселений выделяют площадки для сбора древесины под дальнейшую переработку в щепу.
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