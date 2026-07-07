Горы веток портят облик Омска: новые правила лишают жителей привычного комфорта навсегда

Омские дворы вновь столкнулись с мусорным коллапсом. Контейнерные площадки завалены срезанными ветками, кусками деревьев и мешками с травой. Хотя правила утилизации РДО (древесно-растительных отходов) давно прописаны в законе, и они далеки от привычных контейнеров для бытового мусора.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина возле мусора

Почему город утопает в отходах

С 7 марта 2025 года Постановление Правительства РФ № 293 окончательно разделило потоки ТКО и РДО. Растительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам. Это значит, что он не включен в тариф регионального оператора, и требовать от коммунальщиков мгновенной очистки площадок — бессмысленно. Пока омичи спорят с новыми правилами АЗС, дворы завалены сухими ветками, которые никто не спешит убирать.

"Проблема упирается в отсутствие централизованной логистики для такого типа отходов. Самим жителям сложно утилизировать древесные остатки, а УК часто экономят на спецтехнике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кто обязан вывозить ветки

Утилизация лежит исключительно на том, кто "произвел" мусор. Иерархия ответственности выглядит так:

Источник мусора Кто вывозит Опил деревьев во дворах Управляющая компания Работы по благоустройству Муниципалитет Собственный участок Собственник

Важно помнить, что попытки свалить РДО на площадку лишь усложняют работу операторов.

Чем опасны стихийные свалки

Навалы веток — идеальный горючий материал. Летом сухие кучи во дворах превращаются в "пороховые бочки". Достаточно одной искры от брошенного окурка, чтобы спровоцировать серьезный пожар.

"Сухая древесина вспыхивает мгновенно. Это серьезный риск для жилых построек, требующий немедленной очистки территорий от горючих материалов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Проблема также в эстетическом облике города: захламленные площадки быстро обрастают обычным бытовым мусором, который перестает помещаться в баки. Иногда масштабные изменения в городе воспринимаются неоднозначно — как переименование скверов или обновление транспортных сетей, но чистота дворов остается вопросом базового комфорта.

Ответы на популярные вопросы

Может ли регоператор вывезти ветки за доплату?

Нет, тариф регоператора жестко ограничен только ТКО. Вам нужно искать частного подрядчика с разрешением на вывоз строительного и растительного мусора.

Что будет, если я выброшу ветки на общую площадку?

Официально это считается нарушением правил благоустройства. За создание несанкционированной свалки предусмотрены административные штрафы.

Куда звонить, если УК игнорирует горы веток?

Сначала — письменная жалоба в УК. Если реакции нет — обращайтесь в администрацию вашего округа с требованием принять меры к управляющей организации.

Есть ли в Омске примеры успешного решения?

Да, в некоторых муниципальных образованиях главы поселений выделяют площадки для сбора древесины под дальнейшую переработку в щепу.

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