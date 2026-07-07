Стихия наконец отступила: Свердловская область столкнулась с последствиями, которые заблокировали дороги

В Свердловской области наметился перелом в паводковой ситуации, вызванной экстремальными осадками. На реках Тагил и Чусовая гидрологи отмечают уверенное снижение уровня воды, что позволяет говорить о начале стабилизации обстановки. Однако расслабляться рано: на реке Ница продолжается подъем, спровоцированный плановыми сбросами на плотинах Режевского и Алапаевского гидроузлов.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Дорога

Масштабы удара стихии и работа спасателей

Согласно актуальным сводкам на 7 июля, вода зашла в 19 населенных пунктов региона. Подтопленными остаются 10 жилых и 52 дачных строения, а основной удар пришелся на приусадебные участки — их в зоне бедствия насчитывается 924. Из-за высокого уровня рек специалисты перекрыли движение по восьми низководным мостам, а в Ревде жители, чьи дома оказались непригодны для ночлега, вынуждены оставаться в пунктах временного размещения.

Динамику восстановления территорий проанализировал tagilcity.ru. За минувшие сутки сотрудникам МЧС удалось освободить от воды 8 частных домов и свыше 120 земельных участков. В то же время в четырех точках области зафиксировано локальное ухудшение — там прибывающая вода охватила еще 25 участков.

"При паводках такой интенсивности критически важно не только откачивать воду, но и оперативно восстанавливать дорожное полотно, чтобы не допустить транспортной изоляции поселков", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Меры по ликвидации последствий наводнения

Аварийные бригады и тяжелая техника работают в круглосуточном режиме, выполняя инженерную подготовку территорий. Основной упор сделан на расчистку русел, углубление дна и укрепление береговых линий, чтобы минимизировать риски новых разливов. Параллельно дорожные службы восстанавливают проезжую часть на поврежденных отрезках трасс, где ранее бушевали потоки.

Особую опасность в период подтоплений представляют технические неисправности инфраструктуры и размытые обочины. В ГИБДД напоминают, что некоторые опасные участки дорог Свердловской области требуют предельной концентрации внимания. В населенных пунктах, где пик половодья пройден, коммунальные службы приступили к массовой откачке воды из подвалов и с пониженных участков рельефа.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Свердловской области

Где сейчас самая сложная ситуация с уровнем воды?

Наибольшие опасения вызывает река Ница. Подъем уровня в ней связан с прохождением паводковой волны после сброса воды с водохранилищ выше по течению.

Сколько домов пострадало от наводнения?

На данный момент в зоне подтопления находятся 62 дома (частные и дачные), а также почти тысяча приусадебных участков в 19 поселениях.

Какие работы проводят МЧС и коммунальные службы?

Специалисты занимаются откачкой воды, укреплением берегов, расчисткой русел рек и ремонтом дорог, размытых в ходе паводка.

Открыто ли движение по всем мостам в регионе?

Нет, 8 низководных мостов остаются закрытыми для проезда. Движение по ним возобновится только после существенного снижения уровня воды.

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