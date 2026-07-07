Рискованная игра на сомнительных заправках: автовладельцы могут столкнуться с непоправимыми поломками

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Россия » Сибирь » Барнаул

Ценники на стелах АЗС сейчас похожи на котировки акций в разгар кризиса — пляшут, пугают и заставляют водителей метаться в поисках призрачной выгоды. Многие судорожно высматривают ценовой сговор или пытаются сэкономить, заливая в бак что придется. 

Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Где искать честное топливо

Илья Плисов из "ЕвроАвто" дает простой совет: не ищите приключений. Стабильность — залог здоровья вашего автомобиля. Сетевые АЗС следят за резервуарами гораздо строже, чем безымянные точки у дороги. Там шансы залить в бак некондиционный бензин стремятся к нулю. Не стоит экспериментировать с сомнительными поставщиками ради пары копеек экономии.

"Лучше выбирать крупные бренды, чья инженерия базируется на контроле качества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер по ремонту Денис Хромов.

Опасно ли кормить мотор "Евро-3"

Плисов также успокоил: стандарт "Евро-3" для большинства двигателей вполне допустим. Это не кустарный бензин а, а вполне рабочая смесь. Главное — отсутствие тяжелых примесей и воды.

Марка топлива Риск для системы
Евро-3 Низкий (при штатной езде)
Сомнительный "no-name" Высокий (детонация, засор форсунок)

Однако помните, что любой современный мотор чувствителен к октановому числу. Не стоит путать смешивание дорогого и дешевого бензина с реальной заботой о долголетии двигателя. Термические нагрузки при неправильном сгорании топлива — верный путь к капремонту.

"Автовладельцы часто забывают, что автоэлектрика и датчики детонации — не всесильны. Экономия на АЗС быстро конвертируется в счета за промывку топливной рампы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о качестве бензина

Можно ли постоянно ездить на Евро-3?

Да, подавляющее большинство современных двигателей адаптируются к этому стандарту без критического износа компонентов за несколько месяцев.

Почему стоит избегать новых, неизвестных АЗС?

Несетевые точки часто пренебрегают очисткой своих резервуаров, что приводит к попаданию осадка и мусора напрямую в ваш топливный бак.

Влияет ли качество бензина на расход?

Безусловно. Низкокачественное топливо сгорает неравномерно, вынуждая электронный блок управления корректировать углы опережения зажигания, что снижает общую эффективность.

Как понять, что бензин испортил машину?

Главные признаки: падение тяги, "плавающие" обороты на холостых, рывки при ускорении или появление ошибки "Check Engine" на панели приборов.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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