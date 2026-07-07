Заправки превратились в зону риска: дорожный коллапс в Костроме лишил автобусы доступа к карманам

Очереди на заправках по улице Профсоюзной в Костроме создали дорожный коллапс. Водители, стремясь заправиться, плотно занимают въезды, перекрывая "карманы" для общественного транспорта. В результате пассажиры вынуждены выходить из автобусов прямо на проезжую часть, что создает серьезную угрозу безопасности горожан.
Жители Костромы жалуются в социальных сетях на опасную ситуацию у АЗС. Автобусы не могут подъехать к остановкам, так как пространство оказывается заблокированным автомобилями участников движения, ждущих своей очереди на заправку. По словам горожан, попытка оставить "окно" для общественного транспорта приводит к тому, что промежуток тут же заполняют другие нетерпеливые водители.
Проблема обостряется на фоне общей рыночной ситуации. Ранее в регионе проводился мониторинг цен на топливо, после которого власти обязали операторов АЗС привести ценники в соответствие с рыночной реальностью. Подобные всплески активности автовладельцев закономерно провоцируют дорожные заторы.
"Блокировка остановочных карманов — это прямое нарушение ПДД, которое не только мешает движению, но и повышает риск наезда на пешеходов. Если водитель личного транспорта создал помеху, он фактически вынуждает автобус осуществлять высадку в небезопасной зоне", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.
Требования правил дорожного движения однозначны: остановка в зоне действия автобусного кармана запрещена. Исключение составляют лишь случаи вынужденной остановки. Однако водители часто находят объяснение своему поведению в социальной напряженности и стремлении заправиться здесь и сейчас.
|Параметр
|Последствия
|Блокировка остановки
|Штраф и эвакуация транспортного средства
|Высадка пассажиров в левой полосе
|Риск ДТП и дисциплинарное взыскание для водителя автобуса
В администрации города напомнили: контроль за соблюдением ПДД находится в зоне ответственности Госавтоинспекции. Несмотря на то что власти стремятся наладить прозрачную среду для бизнеса и граждан, обеспечить соблюдение закона на каждой отдельной АЗС в режиме реального времени крайне сложно без системной работы ведомств.
"Проблема системная и требует не столько оперативных рейдов, сколько настройки организации дорожного движения. Необходимо пересмотреть разметку и режим работы светофоров рядом с крупными АЗС, чтобы исключить пересечение потоков общественного и личного транспорта", — резюмировал политолог Владимир Орлов.
Следует дождаться автобуса на безопасном расстоянии от проезжей части и жаловаться на перевозчика в профильный департамент транспорта.
Нет, это нарушение правил пассажирских перевозок, угрожающее жизни людей.
Фиксация факта через фото и обращение в ГИБДД или электронную приемную администрации города.
Через комиссии по безопасности дорожного движения, куда включаются предложения жителей и отчеты муниципальных аналитиков.
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