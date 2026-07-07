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Машины ушли под воду раньше дождя: Красноярск снова захлебнулся там, где потопы повторяются каждый год

Россия » Юг » Краснодар

Красноярск столкнулся с последствиями мощного ливня, который превратил городские дворы в стихийные водоемы. Под воду ушли десятки припаркованных автомобилей, а наиболее критическая ситуация сложилась в районах Пашенного и Свердловского. Городские службы перешли на усиленный режим работы, задействовав всю доступную спецтехнику для откачки воды с проблемных участков. Редакция Pravda.Ru разбиралась, почему локальные осадки раз за разом парализуют транспортную сеть мегаполиса и какие системные ошибки мешают решить вопрос с водоотведением.

Затопленная улица
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Затопленная улица

Карта водной блокады

Основной удар стихии приняла на себя улица Электриков и выезды к жилым комплексам на Свердловской. Во дворе дома в переулке Медицинский уровень воды поднялся настолько, что владельцы легковых машин не смогли даже подойти к своим транспортным средствам. Жители микрорайона Карамзина сообщают о блокировке пешеходных зон. Мэрия признает наличие зон, где дренажные системы отсутствуют физически, что вынуждает коммунальщиков работать по факту свершившегося инцидента. В списке проблемных адресов также значатся улицы Авиаторов и Урванцева, где рельеф способствует быстрому накоплению дождевых потоков.

"Красноярску необходимо пересматривать климатические нормативы при проектировании дорог. Мы видим, что режим осадков меняется: короткие, но сверхинтенсивные ливни становятся нормой. Существующие сети просто не рассчитаны на мгновенный прием таких объемов воды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Поиск бюджетных решений

Ситуация в переулке Медицинский требует строительства полноценной станции откачки, так как сложный рельеф не позволяет воде уходить самотеком. Однако стоимость такого инженерного объекта превышает возможности городского бюджета. Власти пытаются найти решение через федеральные программы софинансирования. На улице Свердловской процесс тормозится юридическими тонкостями передачи дорожного участка в муниципальную собственность. Пока бюрократические процедуры не завершены, город не имеет права вкладывать средства в капитальную модернизацию этого отрезка.

"Проблема затопленных дворов часто кроется в нарушении вертикальной планировки при застройке. Новые жилые массивы создают эффект воронки для старых улиц. Помочь здесь может только комплексная программа благоустройства с созданием малых дренажных систем", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для предотвращения подобных ЧС в будущем специалисты предлагают внедрять автоматизированные системы мониторинга уровня воды. Аналогичные решения уже используют дороги Краснодарского края для оперативного управления трафиком в непогоду. Современные дорожные камеры также могут сигнализировать о начале подтопления дорожного полотна еще до того, как ситуация станет критической. Это позволит технике выдвигаться на позиции заранее, не дожидаясь массовых жалоб от горожан в социальных сетях.

"Любое масштабное строительство требует серьезных межбюджетных трансфертов. Региональные бюджеты редко справляются с обновлением всей ливневой канализации разом, поэтому важно распределять инвестиции в развитие территорий поэтапно", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Локация в Красноярске Планируемые меры
Улица Свердловская Завершение передачи участка муниципалитету
Переулок Медицинский Поиск финансирования для насосной станции
Микрорайон Пашенный Уточнение планов по дорожным проектам

Ответы на популярные вопросы

Куда жаловаться, если двор затопило?

В первую очередь необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Также стоит зафиксировать факт повреждения имущества для дальнейших обращений.

Кто возместит ущерб владельцам машин?

Если автомобиль был застрахован по КАСКО, ущерб от стихийного бедствия обычно покрывается. Владельцам ОСАГО придется доказывать в суде вину городских служб в неисправности ливневок.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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