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Деньги на коммуналку пересмотрели: Брянская область изменила подход к расчету выплат

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области пересчитали стоимость жилищно-коммунальных услуг. Региональное правительство обновило нормативы, на которых базируется расчет субсидий для населения. Соответствующее постановление уже подписал врио губернатора Егор Ковальчук, а текст документа доступен на официальном портале правовой информации.

Жилищно-коммунальные услуги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилищно-коммунальные услуги

От чего зависит размер выплат

Стандарты разделены на две группы: для жильцов частных домов и для тех, кто проживает в многоквартирном фонде. Итоговая сумма зависит от множества переменных: конкретного муниципалитета, численного состава семьи и статуса гражданина (собственник или наниматель по договору социального найма). Также власти учитывают сезонный фактор — расходы в отопительный период предсказуемо выше, чем в летнее время.

Система субсидий — это не просто выплата, а часть поддержки семей, где нагрузка по оплате ЖКУ становится непосильной. Точно так же, как власти сбрасывают долговой груз с регионального бюджета, новые стандарты призваны сбалансировать личные затраты граждан.

"Корректировка нормативов — необходимый шаг для актуализации социальной помощи. Экономика ЖКХ требует гибкого подхода, чтобы субсидия реально покрывала разницу между доходами семьи и стоимостью услуг", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что изменилось в цифрах

В Брянске для неработающего пенсионера, проживающего в одиночестве в жилье по соцнайму, стандарт составил 5187 рублей 36 копеек в месяц. Если этот пенсионер является собственником — 5132 рубля 76 копеек. Для обычного одинокого жителя нормативы ниже: 4465 рублей 22 копейки и 4422 рубля 32 копейки в зависимости от формы собственности.

В семьях из трех и более человек стандарт на каждого члена семьи в областном центре держится у отметки в три тысячи рублей. Интересно, что максимум стоимости зафиксирован в Климовском городском поселении — там для той же категории одиноких неработающих пенсионеров-нанимателей норматив достигает 7311 рублей 26 копеек.

Новые правила формально начали действовать с начала текущего года. Предыдущий документ от 1 ноября 2025 года официально утратил силу. Контроль за текущей работой возложен на профильных заместителей губернатора Дмитрия Амеличева и Ирину Агафонову.

"Тарифная политика неизбежно тянет за собой пересмотр стандартов. Если не менять методику расчета при изменении реальных затрат, система поддержки просто перестанет выполнять свою задачу", — разъяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

С какой даты действуют новые нормативы?

Постановление распространяет свое действие на правоотношения, которые возникли начиная с 1 января 2026 года.

Зависят ли стандарты от времени года?

Да, методика предусматривает разные значения для отапливаемого и неотапливаемого периодов, так как затраты на теплоснабжение значительно влияют на итоговую стоимость ЖКУ.

Будет ли пересчет субсидий автоматическим?

Обычно перерасчет происходит в органах соцзащиты при обновлении нормативной базы, однако для уточнения статуса заявления рекомендуется обратиться в профильное ведомство по месту жительства.

Почему в разных районах сумма отличается?

Стандарты стоимости привязаны к средним тарифам и уровню благоустройства жилья в конкретном муниципалитете, поэтому цифры варьируются от города к городу.

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Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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