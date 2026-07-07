Мест в земле больше нет: жесткий ценз на погостах Ульяновска вынудил власти пойти на крайние меры

Проблема нехватки мест для погребения в Ульяновске долгое время напоминала затор на узком шоссе: очередь растягивалась, а маневры были ограничены. К 2026 году ситуация начала выправляться — город получил дополнительные площади, хотя правила игры на кладбищенском рынке остаются строгими.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крест на кладбище

Кладбищенская карта Ульяновска

На текущий момент в областном центре числится 37 погостов, однако статус "открыт" — большая редкость. Воскресенский некрополь, мусульманское кладбище на Фурманова и еврейское на Робеспьера полностью закрыты для новых захоронений. Еще девять объектов, включая площадки в Мостовой, Сельди и Протопоповке, перешли в режим строгой экономии пространства: там разрешены лишь подзахоронения к родственникам или установка урн с прахом.

После закрытия Архангельского кладбища в 2023 году администрация многих поселков ввела жесткий ценз: хоронить на их землях разрешено только тем, кто имел при жизни местную регистрацию.

"Такой подход к распределению ресурсов неизбежен при высокой плотности населения и износе инфраструктуры, ведь содержание мемориальных зон — это затратный процесс, по многим параметрам сопоставимый с обслуживанием коммунальных сетей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Решение для левобережья

До недавнего времени единственным доступным местом для всех ульяновцев оставалось Северное кладбище. Это создавало логистический коллапс, особенно для жителей Заволжского района. Чтобы разгрузить систему, власти открыли "Заволжское-3" площадью 8,5 гектара в районе поселка Мирный.

Новый участок уже оснащен базовой инфраструктурой. До конца 2026 года здесь планируют достроить центральную дорогу, благоустроить мемориальный сектор для военнослужащих и подключить системы видеонаблюдения. Опрошенные эксперты отмечают, что, несмотря на транспортные трудности инфраструктурного характера, открытие новой площадки значительно снизило социальное напряжение.

Ситуация в Димитровграде

Во втором по величине городе региона проблемы с местами для погребения решают за счет расширения территорий. После исчерпания ресурса старого Братского кладбища был запущен объект площадью 28 гектаров на Тиинском шоссе. По словам специалистов, наличие лесного массива по соседству позволяет при соблюдении санитарных норм проектировать дополнительные кварталы, не создавая дефицита в ближайшие годы.

"При планировании таких объектов важно учитывать не только текущую емкость, но и перспективы развития смежных территорий, чтобы избежать повторения кризиса доступности земли", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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Ответы на популярные вопросы

На каких кладбищах Ульяновска еще есть свободные участки?

Массовые захоронения сейчас ведутся преимущественно на новых секторах типа "Заволжское-3", прошедших процедуру легализации.

Требуется ли местная прописка для захоронения?

На большинстве пригородных погостов — да. Правило введено администрациями поселений для защиты интересов местных жителей.

Существуют ли альтернативы традиционному захоронению?

В регионе с октября 2025 года функционирует крематорий, предоставляющий залы для прощания.

Что делать, если в районе проживания закрыты все кладбища?

Рекомендуется обращаться в городскую специализированную службу, которая владеет актуальными данными по свободным местам на всех муниципальных объектах.

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