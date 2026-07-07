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Инфраструктура дошла до предела: Липецк введет жесткий график отключения воды и света

Россия » Центр » Липецк

Липецк готовится к масштабной профилактике инженерных сетей. Во вторник, 7 июля, городские службы временно ограничат подачу ресурсов в жилые дома. Коммунальщики планируют обновить оборудование, чтобы избежать аварий в пиковые периоды нагрузки.

Мужчина пишет в блокноте на кухне у раковины
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Мужчина пишет в блокноте на кухне у раковины

Электроснабжение: настройка учета

Энергетики сосредоточат усилия на Волгоградской улице. С 09:00 до 17:00 специалисты займутся монтажом систем учета электроэнергии. Эта мера необходима для точного контроля распределения ресурса в городском электросетевом комплексе. Подобные работы помогают выявлять скрытые потери и предотвращать перегрузки, которые порой провоцирует незаконный майнинг, изматывающий региональные сети.

"Регулярная замена приборов учета и обновление узлов контроля — это единственный способ вовремя заметить дефицит мощности в конкретном квартале. Если инфраструктура работает на пределе, риск веерных отключений возрастает. Плановая настройка систем позволяет оперативно перераспределять потоки энергии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Водоснабжение: ремонт магистралей

Ситуация с водой затронет большее количество горожан. С 10:00 "РВК-Липецк" приступит к латанию сетей на улицах Архангельской и Космонавтов. Сухо в кранах будет у жителей Астраханской, Усманской, Силикатной и ряда других точек, включая частный сектор. Старые затопленные подвалы и течи — следствие износа, который город постепенно устраняет.

Для тех, кто окажется в зоне отключения, организуют подвоз воды по заявкам. Завершить основные операции планируют к вечеру, однако после запуска системы возможно временное помутнение жидкости. Масштабные работы под землей напоминают недавнее обновление подземных артерий, когда замена старых конструкций позволила стабилизировать давление в жилых массивах.

"Любые работы на сетях водоканала — это стресс для системы, но без них критический износ приведет к затяжным авариям. Сейчас важно не только заделать пробоины, но и синхронизировать темпы ремонта с плановым благоустройством, чтобы не вскрывать асфальт дважды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

График и адреса ограничений

Ресурс Период и локация
Электроэнергия 09:00-17:00, ул. Волгоградская, 35г
Холодная вода с 10:00 до 16:30 (ориентировочно), ул. Космонавтов, Циолковского, Астраханская и др.

Ответы на популярные вопросы

Как заказать подвоз воды к дому?

Для оформления заявки необходимо позвонить по телефонам диспетчерской службы: *6048 или 236-048. Машина приедет по указанному адресу в порядке очереди.

Почему после ремонта вода течет мутная?

При запуске системы и изменении давления со стенок труб смываются микрочастицы отложений. Рекомендуется спустить воду в течение нескольких минут до её полного осветления.

Куда жаловаться на искрение или перебои со светом?

При обнаружении повреждений на Лэп или в щитках следует звонить на круглосуточную "Светлую линию" энергетиков по номеру 8-800-220-0-220 или короткому 220.

Будет ли перерасчет за отсутствие ресурсов?

Плановые работы, проводимые в рамках установленных нормативов, обычно не предполагают перерасчета, если общее время отключения не превышает 24 часа в месяц суммарно.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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