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Города завалят отходами: дефицит горючего в Алтайском крае парализовал работу спецтехники

Россия » Сибирь » Барнаул

В Каменской зоне Алтайского края возникли серьезные логистические трудности с вывозом мусора. Региональный оператор ООО "ТКО-Сервис" официально уведомил жителей о возможных срывах графиков. Причина коммунального сбоя оказалась не связана с работой самих служб — подвел дефицит дизельного топлива в регионе. Из-за нехватки горючего спецтехника простаивает в очередях на АЗС, а часть станций и вовсе прекратила обслуживание.

Чайка на мусоровозе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Чайка на мусоровозе

Почему пустеют баки и заправки

Ситуация в Каменской зоне стала отражением общего топливного напряжения в крае. Ранее топливный кризис на трассах уже заставлял водителей терять часы в ожидании бензина и дизеля. Регоператор, работающий по соглашению с краевым Минстроем с мая 2025 года, столкнулся с тем, что привычный ритм заправки мусоровозов нарушен. Закрытие ряда заправок и лимиты на отпуск горючего напрямую бьют по санитарному состоянию дворов.

"Топливный голод для коммунальных служб — это риск моментального коллапса инфраструктуры. Когда резервуары АЗС пустеют, а на частных станциях вводятся жесткие лимиты, страдает в первую очередь логистика. Для мусоровозов, совершающих десятки рейсов в день, простой в очередях означает невыполнение нормы по объездам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Как решают проблему "пустых баков"

Чтобы не допустить завалов, регоператор перешел на "ручное управление" маршрутами. Технику снимают с обычных участков и перебрасывают на критически важные направления. В приоритете оказались больницы, школы и крупные многоквартирные дома. Параллельно мусоровозы пытаются заправлять ночью, когда нагрузка на работающие АЗС падает.

Из-за того, что дефицит дизеля бьет по всем отраслям, корректировка графиков вывоза ТКО теперь происходит ежедневно. Диспетчеры отслеживают доступность топлива на заправках и буквально ведут машины к тем колонкам, где еще есть запасы. Жителей просят с пониманием отнестись к тому, что мусоровоз может приехать позже обычного или не появиться вовсе, если горючее закончится раньше времени.

"Для регионов с дефицитным бюджетом любая заминка в поставках ГСМ — это удар по текущим нацпроектам. Перераспределение техники помогает "тушить пожары", но без стабильного подвоза топлива системно решить вопрос невозможно. Мы видим, как внешние логистические факторы ломают хорошо отлаженные муниципальные схемы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Схема работы в кризис

Параметр Что меняется
Приоритет вывоза Сначала школы, больницы и МКД, затем частный сектор
Заправка техники Перенос основных заправочных сессий на ночное время
Информирование Ежедневный мониторинг и горячая линия для жалоб

Ответы на популярные вопросы

Куда звонить, если мусор не вывозят?

У регоператора работает диспетчерская служба по номеру 8-929-345-85-16. Также можно направить запрос на электронную почту kno@tko-service22.ru.

Будут ли делать перерасчет за задержки?

Официально регоператор признает ситуацию нештатной. Если сроки вывоза нарушены более чем на допустимые СанПиНом нормы, жильцы имеют право подать претензию.

Почему топливо не закупили заранее?

Коммунальная техника заправляется по топливным картам. Если на АЗС физически нет горючего или заблокированы объемы, оперативные запасы тают за несколько дней.

На какие районы распространяются перебои?

Проблемы касаются всей Каменской зоны, обслуживаемой ООО "ТКО-Сервис" по действующему госконтракту.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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