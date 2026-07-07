Цены стали просто безумными: ситуация в Приморском крае вынудила ФАС начать срочную проверку

Автомобилисты Приморского края столкнулись с резким скачком цен на топливо. Стоимость дизеля на частных заправках региона вплотную приблизилась к 160 рублям за литр. Ситуация осложняется запретами на отпуск горючего в канистры, что создает дополнительные барьеры для логистики в удаленных поселках.
Максимальные ценники зафиксированы в поселке Преображение Лазовского округа. Литр АИ-95 здесь продают за 140 рублей, а дизельное топливо — за 160 рублей. Аналогичная картина наблюдается у владельцев частных станций в других частях региона. Жители микрорайона Ливадия в Находке сообщают о трехкратном подорожании топлива всего за одну неделю. Цены на АИ-95 подскочили со 100 до 140 рублей, а дизель стабильно держится на пиковых отметках.
В поселке Новошахтинский Михайловского района ситуация чуть мягче, но стоимость АИ-92 в 100 рублей и дизтоплива в 160 рублей вызывает вопросы у местных водителей. Подобные сбои в работе перевозчиков провоцируют опасения относительно стабильности снабжения районов нефтепродуктами.
|Тип топлива
|Ценовой диапазон (руб/л)
|АИ-92
|100 – 135
|АИ-95
|110 – 140
|Дизельное топливо
|155 – 160
Рост цен на частных АЗС часто связан с издержками на транспортировку малых партий нефтепродуктов в отдаленные сельские территории. Эксперты отмечают, что спекулятивные наценки в секторе нередко становятся следствием отсутствия жесткого контроля со стороны независимых поставщиков.
"Ценовые аномалии в отдаленных районах часто продиктованы логистическим плечом и сложностями с перевалкой. Малый бизнес перекладывает расходы на обновление инфраструктуры и доставку прямо на кошелек потребителя, что ведет к резким скачкам в периоды дефицита", — разъяснил региональный экономист Валерий Козлов.
Федеральная антимонопольная служба уже анонсировала проверку обоснованности установленных тарифов. Ведомство намерено выяснить, существует ли ценовой сговор между частными операторами рынка.
"Жалобы на рост цен в муниципалитетах требуют оперативного вмешательства надзорных органов для проверки корректности формирования себестоимости. Ситуация, когда стоимость литра меняется несколько раз за неделю, указывает либо на острый дефицит предложения, либо на злоупотребление доминирующим положением на локальном рынке", — констатировала юрист Светлана Фёдорова.
Необходимо направлять обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с приложением фото чеков и адреса АЗС.
Да, владельцы заправок имеют право устанавливать внутренние правила безопасности, если они не противоречат общим нормам торговли топливом.
Крупные сети имеют долгосрочные контракты и государственные субсидии, тогда как частник зависит от ежедневных оптовых колебаний биржи.
Прогноз зависит от объемов поставок на НПЗ и эффективности логистических цепочек, которые сейчас испытывают высокую нагрузку из-за высокого туристического потока в регион.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.