Цены стали просто безумными: ситуация в Приморском крае вынудила ФАС начать срочную проверку

Автомобилисты Приморского края столкнулись с резким скачком цен на топливо. Стоимость дизеля на частных заправках региона вплотную приблизилась к 160 рублям за литр. Ситуация осложняется запретами на отпуск горючего в канистры, что создает дополнительные барьеры для логистики в удаленных поселках.

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Рекорды стоимости на АЗС

Максимальные ценники зафиксированы в поселке Преображение Лазовского округа. Литр АИ-95 здесь продают за 140 рублей, а дизельное топливо — за 160 рублей. Аналогичная картина наблюдается у владельцев частных станций в других частях региона. Жители микрорайона Ливадия в Находке сообщают о трехкратном подорожании топлива всего за одну неделю. Цены на АИ-95 подскочили со 100 до 140 рублей, а дизель стабильно держится на пиковых отметках.

В поселке Новошахтинский Михайловского района ситуация чуть мягче, но стоимость АИ-92 в 100 рублей и дизтоплива в 160 рублей вызывает вопросы у местных водителей. Подобные сбои в работе перевозчиков провоцируют опасения относительно стабильности снабжения районов нефтепродуктами.

Тип топлива Ценовой диапазон (руб/л) АИ-92 100 – 135 АИ-95 110 – 140 Дизельное топливо 155 – 160

Почему дорожает топливо

Рост цен на частных АЗС часто связан с издержками на транспортировку малых партий нефтепродуктов в отдаленные сельские территории. Эксперты отмечают, что спекулятивные наценки в секторе нередко становятся следствием отсутствия жесткого контроля со стороны независимых поставщиков.

"Ценовые аномалии в отдаленных районах часто продиктованы логистическим плечом и сложностями с перевалкой. Малый бизнес перекладывает расходы на обновление инфраструктуры и доставку прямо на кошелек потребителя, что ведет к резким скачкам в периоды дефицита", — разъяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Федеральная антимонопольная служба уже анонсировала проверку обоснованности установленных тарифов. Ведомство намерено выяснить, существует ли ценовой сговор между частными операторами рынка.

"Жалобы на рост цен в муниципалитетах требуют оперативного вмешательства надзорных органов для проверки корректности формирования себестоимости. Ситуация, когда стоимость литра меняется несколько раз за неделю, указывает либо на острый дефицит предложения, либо на злоупотребление доминирующим положением на локальном рынке", — констатировала юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Куда жаловаться на необоснованное завышение цен?

Необходимо направлять обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с приложением фото чеков и адреса АЗС.

Законно ли ограничение на отпуск бензина в канистры?

Да, владельцы заправок имеют право устанавливать внутренние правила безопасности, если они не противоречат общим нормам торговли топливом.

Почему цены растут только на частных заправках?

Крупные сети имеют долгосрочные контракты и государственные субсидии, тогда как частник зависит от ежедневных оптовых колебаний биржи.

Ожидается ли стабилизация цен до конца сезона?

Прогноз зависит от объемов поставок на НПЗ и эффективности логистических цепочек, которые сейчас испытывают высокую нагрузку из-за высокого туристического потока в регион.

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