Жители Кубани активно монетизируют свои спортивные привычки. По итогам первого полугодия более 10 тысяч налогоплательщиков Краснодарского края подали документы на получение социального вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Сумма возвращенных средств превысила 62,3 млн рублей, что значительно опережает показатели прошлого года. Тогда здоровым образом жизни «заработали» 7,3 тысячи человек, получив от государства 40 млн рублей.
С начала 2024 года планка максимально возможного вычета поднялась. Теперь совокупный размер социальных льгот, куда входят траты на спорт, лечение и собственное обучение, составляет 150 тысяч рублей в год. Это значит, что «чистыми» на руки можно вернуть до 19,5 тысяч рублей. Для сравнения: по расходам прошлых лет лимит ограничивался 120 тысячами рублей.
Расширяется и круг лиц, за которых можно получить возврат. Помимо самих налогоплательщиков, льгота распространяется на занятия детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). А с 2026 года в систему включат и расходы на спорт для родителей-пенсионеров. Это важный шаг для поддержки старшего поколения, чей адреналин может стать фатальным без должного медицинского контроля и умеренных нагрузок.
Государство возвращает деньги не за любой фитнес-подвал. Индустрия спорта сегодня жестко фильтруется, подобно тому как нейросети начали массово выписывать штрафы за малейшие нарушения на дорогах. Чтобы получить вычет, нужно соблюсти два правила: услуга должна быть в утвержденном перечне правительства, а сам клуб или ИП — в реестре Минспорта.
|Параметр
|Что меняется в 2024 году
|Максимальная сумма расходов
|Выросла со 120 000 до 150 000 рублей
|Предельный возврат (13%)
|Увеличился до 19 500 рублей
|Учет расходов на родителей
|Станет доступен для трат, совершенных с 2025 года
"Спортивная инфраструктура в регионах становится прозрачнее. Если организация хочет привлекать клиентов, она обязана войти в реестр, иначе люди уйдут туда, где тренировки обходятся дешевле за счет налогового возврата", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Оформить возврат можно через работодателя прямо в текущем году — тогда из зарплаты временно перестанут вычитать 13%. Либо дождаться следующего года и подать декларацию 3-НДФЛ. Процесс цифровизирован и напоминает археологическую точность, с которой изучались курганы древних скифов, только вместо золота здесь — четкие чеки и договоры.
Однако стоит помнить об ответственности. Подача фиктивных документов на вычет карается штрафами. Это не тот случай, где можно рассчитывать на снисхождение, как когда суд Лондона оправдал теракты на газопроводах — налоговая служба России работает по строгим алгоритмам. Важно проверять наличие горючего из прошлого века в юридическом статусе вашего фитнес-центра: если организация исключена из списков Минспорта, в выплате откажут.
"Любые попытки манипуляций с социальными выплатами легко отслеживаются. Современная система администрирования видит все транзакции, поэтому чистота сделки с фитнес-клубом — залог получения денег без лишних проверок", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
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