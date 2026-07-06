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Такого налета Ярославская область еще не переживала — главной целью оказался НПЗ

Россия » Центр » Ярославль

Ярославский нефтеперерабатывающий завод стал целью самой масштабной воздушной атаки за последнее время. Дежурные расчеты ПВО и подразделения Министерства обороны нейтрализовали массированный налет беспилотников. По данным губернатора Михаила Евраева, в небе над регионом уничтожено более 70 дронов. Плотный заслон позволил избежать критических разрушений инфраструктуры и техногенной катастрофы на промышленном гиганте.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Последствия налета и помощь раненым

Осколочные ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницы, врачи оказывают им помощь в усиленном режиме. Угрозы жизни, по предварительным сведениям, нет. Власти уже фиксируют ущерб частному имуществу, который мог возникнуть при падении обломков. Ранее в регионе фиксировали сомнительные осадки после атак, однако в этот раз основной удар пришелся на промзону.

"Такое количество дронов свидетельствует о попытке перегрузить систему ПВО. Сбитие 70 аппаратов — это ювелирная работа, требующая высокой координации. Ранения гражданских лиц при таких масштабах налета, к сожалению, остаются главным риском из-за разлета мелких фрагментов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Оценка рисков и безопасности

Массированные атаки создают нагрузку не только на оборонную систему, но и на экологическую обстановку. Ситуация на НПЗ остается под полным контролем экстренных служб.

"Любой промышленный объект такого уровня имеет многоуровневую защиту, но при массовых запусках риск повреждения вспомогательной инфраструктуры возрастает. Важно, что не допущено возгорания резервуарного парка, что исключило экологический ущерб для почвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Компенсации и правила поведения

Для граждан работает горячая линия "112". Порядок получения выплат за поврежденное имущество размещен на правительственном портале. 

Параметр Статус / Действие
Число сбитых аппаратов Более 70 единиц
Пострадавшие 2 человека (госпитализированы)
Мера поддержки Материальная компенсация за ущерб жилью

Михаил Евраев призвал население не приближаться к обломкам беспилотников. Фрагменты могут быть взрывоопасны или содержать элементы, необходимые для следственных действий. Использование мобильных телефонов рядом с местом падения запрещено.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении имущества?

Необходимо позвонить по номеру 112 или подать заявление через официальный портал правительства Ярославской области.

Что делать, если нашли обломки дрона?

Отойдите на безопасное расстояние (минимум 50 метров), не трогайте предмет и вызовите полицию или спасателей.

Работает ли сейчас Ярославский НПЗ?

Предприятие функционирует в штатном режиме, серьезных разрушений технологических установок не зафиксировано.

Как узнать о состоянии пострадавших?

Информацию предоставляют профильные медицинские службы через официальные сводки регионального Минздрава.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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