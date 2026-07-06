Этого ждали все водители: на бирже ввели жесткий запрет на подорожание топлива из Белоруссии

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа внедрила жесткий механизм сдерживания цен на топливо из Белоруссии. Теперь шаг повышения стоимости ограничен символическими 0,01%, что фактически замораживает резкие скачки котировок в фазе роста. При этом коридор для снижения цен остался широким — продавцы могут сбрасывать стоимость сразу на 20%. Новые правила синхронизируют работу с белорусским ресурсом и российскими базисами, где аналогичный порядок действует уже несколько месяцев. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию в период пиковых нагрузок на транспортную сеть.
На текущий момент стоимость белорусских нефтепродуктов значительно превышает российские аналоги. По данным рыночных аналитиков, в начале июля тонна бензина АИ-92 из соседней республики стоила около 142 тысяч рублей. В это же время российский бензин того же класса торговался в районе 71 тысячи рублей. Аналогичная пропорция сохраняется и в сегменте дизельного топлива, где импортный ресурс обходится почти вдвое дороже внутреннего.
"Ценовая разница между российским и белорусским топливом обусловлена особенностями формирования экспортных котировок. Ограничение шага роста на бирже — это предохранитель, который не дает перегретому спросу разогнать цены до критических отметок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Несмотря на высокую стоимость, физические объемы импорта из Белоруссии бьют рекорды. В июне 2026 года продажи бензина и дизеля выросли более чем в три с половилой раза по сравнению с прошлым годом. Только за первые три недели июня в Россию завезли 141 тысячу тонн бензина, что стало историческим максимумом для этого направления. Белорусский ресурс выступает в роли страховки, позволяя избежать дефицита бензина в условиях летнего ремонтного сезона на отечественных НПЗ.
Насыщение рынка топливом критически важно для бесперебойной работы инфраструктуры. Пока биржевые игроки привыкают к новым правилам, региональные власти сталкиваются с практическими сложностями на дорогах. Так, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов недавно оказался в затруднительной ситуации, оставшись с пустым баком прямо на трассе. Чиновнику потребовалась помощь экипажа ГАИ, чтобы продолжить движение.
"Рост импорта нефтепродуктов в июне напрямую связан с необходимостью наполнять региональные бюджеты и поддерживать стабильность поставок. Белорусское топливо закрывает возникающие лакуны, хотя и стоит ощутимо дороже", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ситуация осложняется тем, что в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, ведутся масштабные работы на дамбе и других ключевых объектах. Ограничения движения увеличивают время в пути и расход топлива. Своевременные поставки позволяют поддерживать ритмичность логистики, несмотря на перекрытие дорог из-за массовых мероприятий и текущего ремонта.
"Любые изменения в схеме движения транспорта, будь то ремонт или спортивный пробег, мгновенно отражаются на потреблении горючего. Наличие белорусского резерва гарантирует, что городские службы продолжат работу без сбоев", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Власти рассчитывают, что комбинация биржевых ограничений и рекордного импорта позволит пройти летний период без резкого подорожания на АЗС. Контроль за торговыми операциями на бирже остается одним из немногих рычагов влияния на розничный сектор.
|Параметр
|Значение
|Шаг роста цены (биржевой)
|0,01%
|Лимит снижения цены
|20%
|Объем импорта (июнь 2026)
|141 тыс. тонн
Это не дает трейдерам раздувать спекулятивный спрос. При минимальном шаге роста цена движется вверх медленно, что защищает рынок от резких потрясений.
Цена на импортный ресурс привязана к мировым котировкам и валютным курсам, тогда как на внутреннем рынке России действуют механизмы демпфера и госрегулирования.
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