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Этого ждали все водители: на бирже ввели жесткий запрет на подорожание топлива из Белоруссии

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа внедрила жесткий механизм сдерживания цен на топливо из Белоруссии. Теперь шаг повышения стоимости ограничен символическими 0,01%, что фактически замораживает резкие скачки котировок в фазе роста. При этом коридор для снижения цен остался широким — продавцы могут сбрасывать стоимость сразу на 20%. Новые правила синхронизируют работу с белорусским ресурсом и российскими базисами, где аналогичный порядок действует уже несколько месяцев. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию в период пиковых нагрузок на транспортную сеть.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Ценовой разрыв и объемы поставок

На текущий момент стоимость белорусских нефтепродуктов значительно превышает российские аналоги. По данным рыночных аналитиков, в начале июля тонна бензина АИ-92 из соседней республики стоила около 142 тысяч рублей. В это же время российский бензин того же класса торговался в районе 71 тысячи рублей. Аналогичная пропорция сохраняется и в сегменте дизельного топлива, где импортный ресурс обходится почти вдвое дороже внутреннего.

"Ценовая разница между российским и белорусским топливом обусловлена особенностями формирования экспортных котировок. Ограничение шага роста на бирже — это предохранитель, который не дает перегретому спросу разогнать цены до критических отметок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Несмотря на высокую стоимость, физические объемы импорта из Белоруссии бьют рекорды. В июне 2026 года продажи бензина и дизеля выросли более чем в три с половилой раза по сравнению с прошлым годом. Только за первые три недели июня в Россию завезли 141 тысячу тонн бензина, что стало историческим максимумом для этого направления. Белорусский ресурс выступает в роли страховки, позволяя избежать дефицита бензина в условиях летнего ремонтного сезона на отечественных НПЗ.

Логистика и региональные инциденты

Насыщение рынка топливом критически важно для бесперебойной работы инфраструктуры. Пока биржевые игроки привыкают к новым правилам, региональные власти сталкиваются с практическими сложностями на дорогах. Так, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов недавно оказался в затруднительной ситуации, оставшись с пустым баком прямо на трассе. Чиновнику потребовалась помощь экипажа ГАИ, чтобы продолжить движение.

"Рост импорта нефтепродуктов в июне напрямую связан с необходимостью наполнять региональные бюджеты и поддерживать стабильность поставок. Белорусское топливо закрывает возникающие лакуны, хотя и стоит ощутимо дороже", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация осложняется тем, что в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, ведутся масштабные работы на дамбе и других ключевых объектах. Ограничения движения увеличивают время в пути и расход топлива. Своевременные поставки позволяют поддерживать ритмичность логистики, несмотря на перекрытие дорог из-за массовых мероприятий и текущего ремонта.

"Любые изменения в схеме движения транспорта, будь то ремонт или спортивный пробег, мгновенно отражаются на потреблении горючего. Наличие белорусского резерва гарантирует, что городские службы продолжат работу без сбоев", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Власти рассчитывают, что комбинация биржевых ограничений и рекордного импорта позволит пройти летний период без резкого подорожания на АЗС. Контроль за торговыми операциями на бирже остается одним из немногих рычагов влияния на розничный сектор.

Параметр Значение
Шаг роста цены (биржевой) 0,01%
Лимит снижения цены 20%
Объем импорта (июнь 2026) 141 тыс. тонн

Ответы на популярные вопросы

Зачем ограничивать рост цены на бирже так жестко?

Это не дает трейдерам раздувать спекулятивный спрос. При минимальном шаге роста цена движется вверх медленно, что защищает рынок от резких потрясений.

Почему белорусский бензин стоит в два раза дороже российского?

Цена на импортный ресурс привязана к мировым котировкам и валютным курсам, тогда как на внутреннем рынке России действуют механизмы демпфера и госрегулирования.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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