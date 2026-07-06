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Русский Север снова накрыл европейский стол: мурманская рыба ушла в ЕС десятками тысяч тонн

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Рыбопромышленный комплекс Заполярья демонстрирует устойчивость экспортных маршрутов, несмотря на глобальную перестройку логистических цепочек. За первую половину 2026 года предприятия региона отправили зарубежным партнерам 59,6 тысячи тонн продукции, что подтверждает статус области как крупнейшего морского хаба севера. Основной объем водных биоресурсов продолжает уходить на рынки Европы и Азии, обеспечивая стабильный приток валюты в бюджет. В материале разберем структуру поставок, новые направления сбыта и оценим влияние внешних факторов на финансовые показатели рыбодобытчиков.

Ассортимент рыбы и морепродуктов
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ассортимент рыбы и морепродуктов

Европа сохраняет лидерство в закупках

Вопреки санкционному давлению и разговорам о полной изоляции, страны Европейского союза остаются главным потребителем мурманской рыбы. На это направление пришлось ровно 50% всего экспорта — 29,8 тысячи тонн. Стабильный спрос западных соседей на качественный белок позволяет компаниям поддерживать высокий темп отгрузок, хотя рост цен на продукты внутри страны заставляет бизнес тщательнее балансировать между внутренним и внешним рынками.

"Несмотря на политическую риторику, экономика диктует свои правила: европейский рынок технически и логистически наиболее удобен для мурманских траулеров. Однако мы видим, как экономика Мурманской области адаптируется к переменам, диверсифицируя риски через восточные контракты", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Восточный вектор и живой деликатес

Второе место по объемам занимает Китай, куда ушло 22,5 тысячи тонн рыбы. Особую нишу занимает экспорт живого камчатского краба — в Поднебесную доставили 27 тонн этого дорогостоящего ресурса. Помимо КНР, активный интерес к северным морепродуктам проявляют Республика Корея и ОАЭ. Расширение географии требует от экспортеров безупречного соблюдения санитарных норм, что подтверждается регулярной выдачей ветеринарных сертификатов здоровья.

Направление экспорта Объем (тыс. тонн)
Европейский союз 29,8
Китай (рыба и морепродукты) 22,5
Прочие страны (Корея, ОАЭ) 7,3

Важно учитывать, что ситуация на рынке остается волатильной. Напомним, что ранее Мурманск столкнулся с закрытием некоторых коридоров, что вынудило логистов искать обходные пути. Сейчас ситуация выровнялась, а поддержка малого и среднего бизнеса в портовой зоне, включая льготы по УСН, помогает компаниям удерживать маржинальность.

Экологический контроль и борьба с нелегалами

Рост официального экспорта идет параллельно с жесткой зачисткой акваторий от браконьеров. Инспекторы Росрыболовства зафиксировали изъятие более двух километров незаконных сетей. Сохранение ресурсной базы критически необходимо для обеспечения долгосрочных контрактов, так как любая экологическая угроза может ударить по имиджу поставщика на мировой арене.

"Любое антропогенное вмешательство в хрупкую северную экосистему, будь то незаконный вылов или загрязнение, немедленно сказывается на популяции ценных видов. Мы внимательно следим за инцидентами в море, включая спасение морских гигантов, так как чистота акватории — это наш главный актив", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Куда уходит больше всего мурманской рыбы?

Половина всех экспортных поставок — почти 30 тысяч тонн — направляется в страны Евросоюза, несмотря на сложный политический фон.

Как обстоят дела с экспортом краба?

Китай остается ключевым потребителем живого камчатского краба, закупив за полгода 27 тонн деликатеса.

Влияет ли логистика на цены внутри региона?

Да, из-за изменения маршрутов и дефицита бензина в моменте стоимость доставки может расти, что отражается на ценниках в магазинах.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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