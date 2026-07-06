Город поехал за последним литром: в Кирове почти все заправки Лукойла закрылись

Кировские автомобилисты столкнулись с резким дефицитом бензина и дизеля на заправочных станциях города. К вечеру 6 июля большинство точек крупной сети Лукойл прекратили работу, выставив таблички о технических причинах. На немногих оставшихся АЗС и альтернативных сетях Движение и Ирбис выстроились многометровые очереди. Ситуация осложняется резким скачком цен, при этом власти региона рапортуют о наличии достаточных запасов топлива на нефтебазах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

АЗС встали в глухие очереди

Основной удар пришелся на сеть Лукойл, где топливо исчезло даже там, где утром еще оставался дизель. Одной из немногих рабочих точек остается станция на улице Потребкооперации, 2/1. Автомобилисты сообщают, что время ожидания здесь превышает 40 минут, а хвост очереди блокирует ближайшие перекрестки. Стоимость литра АИ-95 на этой заправке достигла 69,66 рубля.

"Резкое закрытие сетевых заправок провоцирует панику и перегрузку транспортных узлов. Машины, стоящие на проезжей части в ожидании заправки, фактически парализуют обычную схему движения по улицам города", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Альтернативные игроки рынка пока держатся, но работают с перебоями. На Октябрьском проспекте у АЗС Движение водители вынуждены занимать полосы движения, создавая аварийные ситуации. В районе Луганской на станции Ирбис пробка из желающих залить бак замкнула дорожное кольцо. Ценники здесь бьют рекорды: на некоторых табло за "девяносто пятый" просят более 80 рублей.

Власти обещают скорую стабилизацию

Губернатор Александр Соколов после инспекции соседних регионов заявил, что в Кировской области дела обстоят лучше, чем у соседей. Для контроля над ситуацией создан оперативный штаб. Чиновники призывают граждан не поддаваться панике, уверяя, что нефтебазы заполнены, а новые партии топлива уже находятся в пути.

"Бензиновый кризис — это всегда испытание для регионального бюджета. Несмотря на наличие запасов, логистический разрыв между нефтебазой и бензоколонкой может нанести серьезный удар по социально-экономическому развитию территории", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Правительство области подтверждает, что текущий спрос вырос до 800 тысяч литров в сутки, что значительно выше нормы. По прогнозам Дмитрия Курдюмова, имеющихся объемов хватит минимум на две недели работы. Однако пока эти объемы не попали в баки горожан, стоимость литра горючего на частных АЗС продолжает расти.

"На фоне топливного дефицита и роста цен крайне важно защитить социально уязвимые категории. Не исключено, что потребуется временное увеличение социальных выплат для компенсации транспортных расходов", — подчеркнула эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова в беседе с Pravda.Ru.

Марка топлива Цена за литр (руб.) АИ-92 (Движение) 73,00 АИ-95 (Движение) 80,00 АИ-95 xTrim (Ирбис) 82,99 Дизель (Движение) 86,00

Топливные проблемы накладываются на общую напряженность в транспортной сфере города. В последнее время кировчане регулярно сталкиваются с изменением привычных логистических маршрутов из-за ремонтных работ. Сложности на дорогах возникают и в районах области, где паводок затопил участки трасс, отрезав жилые массивы.

Ответы на популярные вопросы

Где в Кирове сейчас точно есть бензин?

Относительно стабильно работают сети Движение и Ирбис, но там наблюдается огромный ажиотаж и очереди на проезжей части.

На сколько хватит запасов топлива в регионе?

По официальным данным правительства, сформированных резервов достаточно для обеспечения города в течение 14 дней.

Будут ли снижаться цены после стабилизации поставок?

Власти обещают провести проверки обоснованности тарифов, аналогично тому, как был проведен перерасчет платы за другие коммунальные услуги после выявления нарушений.

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