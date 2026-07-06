Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров

Закрытие станции Серп и Молот на четвертом диаметре (МЦД-4) вызвало транспортную перегрузку в центре столицы. Основной поток пассажиров принял на себя узел Курской, где в вечерний час пик начали собираться плотные очереди перед досмотровыми группами и подъемниками. Горожане столкнулись с необходимостью менять привычные маршруты, что привело к тесноте в вестибюлях и на платформах. В этом материале разберем, как долго продлятся неудобства и справляется ли инфраструктура с нахлынувшим трафиком.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Толпа на станции метро

Курская под давлением

В вечерний пик на Курской стало заметно больше людей. Эскалаторы работают на пределе возможностей, направляя основные потоки на Кольцевую линию. Пассажиры сообщают, что время ожидания перед лентами досмотра и подъемниками выросло, хотя до полной остановки движения дело не дошло.

"Нагрузка на инфраструктуру узла Курская возросла из-за временного выбытия соседнего звена. Перераспределение потоков — это всегда стресс-тест для транспортной схемы, особенно когда речь идет о таких крупных хабах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сотрудники метрополитена подтвердили, что зафиксировали кратковременное скопление людей. К восьми часам вечера ситуация на станциях стабилизировалась. Диспетчерский центр продолжает следить за обстановкой, чтобы вовремя скорректировать работу турникетов и эскалаторных групп.

Новый вокзал вместо платформы

Причиной временных трудностей стала масштабная стройка. Вместо старой платформы Серп и Молот появится современный городской вокзал. Он объединит два диаметра, метро и наземный транспорт в единый узел. Сейчас на площадке уже монтируют эскалаторы и возводят шахты лифтов для удобства будущих пассажиров.

"Такие проекты требуют серьезных вливаний, но они меняют экономическую карту района. Инвестиции в развитие территорий через транспортную доступность обычно окупаются за счет роста деловой активности", — отметил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Ожидается, что станция вернется в строй в конце лета. До этого момента пассажирам придется пользоваться Нижегородской и Курской. Власти делают ставку на долговечные решения, чтобы избежать постоянных переделок и бесконечных ремонтов в будущем.

Жилищные и правовые вопросы

Рост транспортной доступности традиционно подстегивает интерес к недвижимости в окрестностях. Обновленный вокзал может повлиять на ценность жилья в близлежащих кварталах. Однако любая стройка в плотной городской черте требует четкого соблюдения нормативов, чтобы не создавать лишних рисков для существующих зданий.

"Цены на квартиры рядом с новыми ТПУ часто показывают рост на 10–15% еще до завершения работ. Вторичный рынок в этом районе сейчас находится в режиме ожидания запуска вокзала", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Для реализации таких амбициозных планов городу требуются квалифицированные мастера. Пока идет стройка, пассажирам рекомендуется закладывать на дорогу дополнительное время для прохода через досмотровые зоны.

Параметр Текущий статус Станция Серп и Молот Закрыта на реконструкцию Альтернативные узлы Курская, Нижегородская Срок открытия Ориентировочно конец лета

Ответы на популярные вопросы

Почему на Курской возникли очереди?

Из-за закрытия платформы Серп и Молот поток пассажиров с МЦД-4 перераспределился на этот узел, что создало нагрузку на эскалаторы.

Где еще можно пересесть на метро?

Пассажиры могут воспользоваться станцией Нижегородская, которая также принимает часть трафика диаметра.

Что за завод строят в Химках?

В Подмосковье готовят площадку под производство стройматериалов, которые могут быть востребованы в том числе на крупных городских объектах.