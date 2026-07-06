Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров

Закрытие станции Серп и Молот на четвертом диаметре (МЦД-4) вызвало транспортную перегрузку в центре столицы. Основной поток пассажиров принял на себя узел Курской, где в вечерний час пик начали собираться плотные очереди перед досмотровыми группами и подъемниками. Горожане столкнулись с необходимостью менять привычные маршруты, что привело к тесноте в вестибюлях и на платформах. В этом материале разберем, как долго продлятся неудобства и справляется ли инфраструктура с нахлынувшим трафиком.
В вечерний пик на Курской стало заметно больше людей. Эскалаторы работают на пределе возможностей, направляя основные потоки на Кольцевую линию. Пассажиры сообщают, что время ожидания перед лентами досмотра и подъемниками выросло, хотя до полной остановки движения дело не дошло.
"Нагрузка на инфраструктуру узла Курская возросла из-за временного выбытия соседнего звена. Перераспределение потоков — это всегда стресс-тест для транспортной схемы, особенно когда речь идет о таких крупных хабах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сотрудники метрополитена подтвердили, что зафиксировали кратковременное скопление людей. К восьми часам вечера ситуация на станциях стабилизировалась. Диспетчерский центр продолжает следить за обстановкой, чтобы вовремя скорректировать работу турникетов и эскалаторных групп.
Причиной временных трудностей стала масштабная стройка. Вместо старой платформы Серп и Молот появится современный городской вокзал. Он объединит два диаметра, метро и наземный транспорт в единый узел. Сейчас на площадке уже монтируют эскалаторы и возводят шахты лифтов для удобства будущих пассажиров.
"Такие проекты требуют серьезных вливаний, но они меняют экономическую карту района. Инвестиции в развитие территорий через транспортную доступность обычно окупаются за счет роста деловой активности", — отметил региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.
Ожидается, что станция вернется в строй в конце лета. До этого момента пассажирам придется пользоваться Нижегородской и Курской. Власти делают ставку на долговечные решения, чтобы избежать постоянных переделок и бесконечных ремонтов в будущем.
Рост транспортной доступности традиционно подстегивает интерес к недвижимости в окрестностях. Обновленный вокзал может повлиять на ценность жилья в близлежащих кварталах. Однако любая стройка в плотной городской черте требует четкого соблюдения нормативов, чтобы не создавать лишних рисков для существующих зданий.
"Цены на квартиры рядом с новыми ТПУ часто показывают рост на 10–15% еще до завершения работ. Вторичный рынок в этом районе сейчас находится в режиме ожидания запуска вокзала", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Для реализации таких амбициозных планов городу требуются квалифицированные мастера. Пока идет стройка, пассажирам рекомендуется закладывать на дорогу дополнительное время для прохода через досмотровые зоны.
|Параметр
|Текущий статус
|Станция Серп и Молот
|Закрыта на реконструкцию
|Альтернативные узлы
|Курская, Нижегородская
|Срок открытия
|Ориентировочно конец лета
Из-за закрытия платформы Серп и Молот поток пассажиров с МЦД-4 перераспределился на этот узел, что создало нагрузку на эскалаторы.
Пассажиры могут воспользоваться станцией Нижегородская, которая также принимает часть трафика диаметра.
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