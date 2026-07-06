Не просто подготовка к родам: в Тюмени запустили инициативу, которая сплотит будущих родителей

В Тюмени анонсировали масштабное событие для будущих мам, которое объединит образовательную программу и творческий конкурс. Праздничная встреча запланирована на 8 июля и пройдет на площадке мультицентра "Контора пароходства". Власти региона активно поддерживают подобные социальные инициативы, учитывая, что в субъекте активно развивается строительство жилья и инфраструктуры для молодых семей.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Образовательный интенсив и творческий кастинг

Программа мероприятия ориентирована на комплексную подготовку к родительству. Приглашенные акушеры-гинекологи, психологи и сертифицированные доулы проведут серию лекций, посвященных физиологии родов и эмоциональному состоянию женщины. Посетительницы смогут вступить в открытый диалог с экспертами и обсудить страхи, связанные с появлением ребенка, в неформальной обстановке. Как сообщает tmn.aif.ru, организаторы подготовили подарки для всех участниц от компаний-партнеров.

Центральным событием фестиваля станет кастинг талантов. Беременные тюменки получат возможность продемонстрировать творческие номера перед профессиональным жюри. Подобная активность способствует психологической разгрузке и социальной интеграции будущих матерей. Для посещения лектория и участия в конкурсе требуется заблаговременная запись через официальный сайт проекта, так как вместимость мультицентра ограничена.

"Творческое самовыражение во время беременности помогает снизить уровень кортизола и наладить эмоциональную связь с малышом еще до его рождения", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Ответы на популярные вопросы о фестивале для мам

Где и когда состоится мероприятие?

Фестиваль пройдет 8 июля в Тюмени, основной площадкой выбран мультицентр "Контора пароходства".

Кто может стать участником лекций и мастер-классов?

Событие ориентировано на беременных женщин и тех, кто только планирует материнство, однако вход возможен только по предварительной регистрации.

Нужно ли платить за вход?

В официальном анонсе указано, что посещение площадок и участие в мероприятиях бесплатное, включая получение памятных призов от спонсоров.

Что включает в себя творческий кастинг?

Участницы могут подготовить любой сценический номер (пение, чтение стихов, танец), который они представят на оценку жюри в рамках фестивальной программы.

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