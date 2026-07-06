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Временные ограничения в Новосибирске: что скрывают решения Росавиации?

Россия » Сибирь » Новосибирск

Самолет, выполнявший рейс из Еревана в Новосибирск, неожиданно приземлился в Барнауле. Информация об этом поступила от пресс-службы аэропорта.

Авиатехник у трапа самолета на туманном аэродроме на закате
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Авиатехник у трапа самолета на туманном аэродроме на закате

По данным Flightradar24, воздушное судно изменило маршрут и вместо аэропорта Толмачево приземлилось в Барнауле. Это произошло из-за временных ограничений, введенных в аэропорту Новосибирска.

В телеграм-канале "Говорит Росавиация" сообщили, что в Толмачево временно не принимают и не отправляют воздушные суда. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — указано в сообщении.

Зачем понадобились эти ограничения? По информации Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент все ограничения сняты.

Кроме того, в Новосибирской области также была объявлена беспилотная опасность. Региональная система РСЧС распространила соответствующее предупреждение, в котором рекомендовано жителям оставаться дома и находиться в помещениях без окон и с капитальными стенами.

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"Жителям важно быть осторожными и следовать рекомендациям", — отметил в комментарии к ситуации эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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