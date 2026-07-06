Пора проверить свои границы: массовая инвентаризация в Кузбассе изменит статус тысяч участков

В Кузбассе набирает обороты масштабная кампания по инвентаризации недвижимости и уточнению границ земельных участков. В рамках комплексных кадастровых работ специалисты уже подготовили проекты планов для 29 кварталов региона. По данным филиала ППК "Роскадастр", это позволит актуализировать в Едином государственном реестре недвижимости информацию о более чем 15 тысячах объектов. Первая правда о текущем состоянии земельного фонда региона станет доступна собственникам в ближайшее время.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Многоэтажный жилой дом

Для владельцев недвижимости процедура максимально упрощена: уведомления о старте проверок приходят через личный кабинет на портале Госуслуг. После подготовки документов жители смогут изучить результаты и, при необходимости, подать возражения в согласительные комиссии. Такой механизм крайне важен, учитывая, что в регионе регулярно возникают споры, связанные с распоряжением имуществом и соблюдением законодательных норм.

Преимущества межевания за счет бюджета

Главная особенность текущих мероприятий заключается в том, что все расходы ложатся на федеральный, областной и местные бюджеты. Директор регионального "Роскадастра" Андрей Ермолин пояснил, что одновременное обследование целых кварталов избавляет граждан от необходимости нанимать инженеров в частном порядке. Это не только экономит средства жителей, но и минимизирует риски возникновения реестровых ошибок. К слову, прозрачность процедур важна во всех сферах — от землепользования до строительства социальных объектов в городах области.

Как отмечают VSE42.Ru, ссылаясь на выступление Ермолина, работа охватит три муниципальных округа - Кемеровский, Мариинский и Яшкинский, а также Березовский, Прокопьевский и столицу региона. Стоит помнить, что с весны 2025 года отсутствие зафиксированных границ делает невозможным любые сделки: продать, подарить или передать по наследству такой участок станет юридически невозможно. Без официального статуса земля фактически выпадает из гражданского оборота.

"Отсутствие четкого межевания часто становится фундаментом для затяжных конфликтов между соседями и государством. Своевременное внесение данных в ЕГРН — это прежде всего защита права собственности, которая гарантирует владельцу юридическую чистоту его активов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о кадастровых работах

Зачем нужны комплексные кадастровые работы?

Они позволяют массово уточнить границы участков и привязать здания к земле в координатах. Это исключает споры о границах и помогает корректно рассчитать налог на недвижимость.

Нужно ли собственнику платить за межевание в этом случае?

Нет, работы проводятся полностью за счет бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ. Владелец экономит значительную сумму, которую отдал бы частному кадастровому инженеру.

Где можно посмотреть результаты обследования своего участка?

Проекты карт-планов публикуются на официальных сайтах администраций муниципалитетов. Также извещения о возможности ознакомления рассылаются через Госуслуги или почтой.

Что будет, если не установить границы до 1 марта 2025 года?

Земельные участки без межевания нельзя будет вовлечь в коммерческие или гражданские сделки. Росреестр просто не зарегистрирует переход права собственности на такой объект.

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