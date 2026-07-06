Белые халаты начали покупать за миллионы: Татарстан запустил выплаты врачам по 1,15 миллиона

Власти Татарстана запускают программу по привлечению медиков из других регионов и стран, чтобы закрыть пустующие вакансии в больницах. Кабинет министров республики подписал постановление о выплатах врачам, готовым сменить прописку ради работы в местных учреждениях. Специалисты определенных направлений получат ощутимую финансовую подушку на обустройство на новом месте. Проект рассчитан на работу в 2026 году и опирается на ресурсы регионального бюджета. Эти меры должны выровнять ситуацию в медицине, где нехватка кадров иногда ощущается острее, чем дефицит в других отраслях.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Консультация врача с пациентом

Миллион за переезд

Размер единовременного пособия составляет 1,15 миллиона рублей. Рассчитывать на него могут врачи из любых субъектов РФ, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в России. Главное требование — отсутствие опыта работы в медицинских организациях Татарстана за последнее время. Это исключает внутреннюю миграцию кадров, когда врач просто переходит из одной соседней клиники в другую.

"Подобные подъемные — это попытка сбалансировать рынок труда в условиях, когда расслоение доходов толкает медиков уходить в частный сектор или более богатые агломерации", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для получения средств нужно устроиться в систему Минздрава РТ на полную ставку. Договор заключается минимум на три года. Если специалист решит уволиться раньше срока, деньги придется вернуть в казну республики. Региону нужны гарантии, что врач не исчезнет после первой же зарплаты, а станет частью местного сообщества.

Фильтр для специалистов

Деньги достанутся не каждому желающему: предусмотрен конкурсный отбор. Комиссия будет смотреть на реальную потребность конкретной больницы в кадрах и дефицитность специальности. Список направлений, где врачей не хватает больше всего, утвердят отдельно. Это поможет направить ресурсы туда, где ситуация наиболее критическая, а не просто распределить бюджетные лимиты.

"Инфраструктура региона активно развивается, строятся новые центры, но стены без людей не лечат. Привлечение новых врачей усилит такие направления, как сложная онкология или высокотехнологичная помощь", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

После проверки всех документов и подписания контракта деньги перечислят на счет медика в течение 30 календарных дней. Важно, чтобы у кандидата не было невыполненных целевых обязательств перед другими регионами. Татарстан ищет свободных профессионалов, готовых к долгосрочной стройке своей карьеры в республике.

"Приток квалифицированных кадров поможет внедрять современные методики лечения даже в небольших городах, повышая общую устойчивость социальной системы", — объяснила эксперт Pravda.Ru по социальной политике Елена Романова.

Детали программы поддержки

Параметр Условия Сумма выплаты 1 150 000 рублей Срок отработки не менее 3 лет Источник финансирования Бюджет Татарстана

Программа ложится на плечи республиканской казны в непростое время. Сейчас доходы бюджета зависят от стабильности промышленных гигантов. Тем не менее социальные обязательства остаются в приоритете. Даже если цены на топливо или общая экономическая конъюнктура будут меняться, врачебный корпус решили укрепить за счет прямых вливаний денег специалистам.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли получить выплату, если я уже работаю в Казани?

Нет, программа нацелена именно на привлечение внешних кадров. Обязательным условием является отсутствие стажа в медучреждениях республики на момент подачи заявки.

Нужно ли возвращать деньги при декретном отпуске?

Как правило, социальные отпуска не считаются нарушением условий договора, однако общий срок обязательной отработки может быть продлен на время отсутствия на рабочем месте.

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