Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний стол взорвался пряностями: густой соус изменил вкус простых томатов до неузнаваемости
Балтика и Арктика под ростом напряжения: почему НАТО расширяет зоны потенциального конфликта
Белые халаты начали покупать за миллионы: Татарстан запустил выплаты врачам по 1,15 миллиона
Пора проверить свои границы: массовая инвентаризация в Кузбассе изменит статус тысяч участков
Один дома с музыкой и развивашками: как собаке пережить рабочий день хозяина и не завыть от тоски
Бензин теперь по талонам: в Нижегородской области хотят отпускать топливо по QR-кодам
Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт: что это значит для переговоров
Щит держат не у Кремля: Белгородскую область назвали первым рубежом обороны Москвы
Одних очков может оказаться недостаточно: получить права мешают не только диоптрии

Обратный отсчёт уже пошёл: запасов бензина в Астраханской области осталось примерно на 10 дней

Россия » Юг » Астрахань

Астраханская область ввела режим жесткой экономии ресурсов из-за резкого роста спроса на автомобильное топливо. Губернатор Игорь Бабушкин распорядился сократить потребление горючего государственными структурами наполовину, чтобы перенаправить потоки на гражданский рынок. Местные власти пытаются стабилизировать ситуацию, распределяя имеющиеся запасы нефтехранилищ, которых при текущем темпе хватит на 10 суток. В регионе фиксируют попытки дестабилизации через распространение ложных видеороликов о полном запрете продажи бензина, что вынуждает чиновников усиливать информационный и дорожный контроль.

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

Режим экономии в госсекторе

Ограничение лимитов для чиновников стало первым шагом в борьбе с топливным дефицитом. Высвободившиеся объемы планируют отдать экстренным службам и на общедоступные АЗС. Пока власти перекраивают логистику, региональные службы столкнулись с необходимостью жесткого администрирования всех транспортных потоков.

"Региону важно уйти от панического закупа, который опустошает резервуары быстрее, чем их успевают пополнять. Текущая мера по сокращению госрасходов — это способ охладить рынок без остановки работы транспорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Лимиты на АЗС и аграрный спецканал

Для предотвращения спекуляций поставщики начали выдавать бензин и дизель дозированно. В то же время две крупнейшие розничные сети получили увеличенные квоты на отгрузку, чтобы сбить очереди. Сельхозпроизводителей вывели из общей очереди: их снабжение теперь идет через прямые каналы Минсельхоза РФ, что должно защитить продовольственную безопасность и снизить давление на экологию и топливную инфраструктуру области.

Группа потребителей Изменение правил
Государственные органы Сокращение лимитов на 50%
Аграрный сектор Спецпоставки через федеральное ведомство
Крупные сети АЗС Увеличение отгрузок с нефтебаз

Параллельно на заправках появятся посты ДПС для регулирования очередей. Жителям рекомендуют пересесть на автобусы, использующие газ, так как газомоторная инфраструктура работает без сбоев. Невзирая на сложности, квалифицированные кадры в логистике сейчас работают на пределе возможностей для выравнивания поставок.

"В условиях ажиотажа любой сбой в графике бензовозов воспринимается как катастрофа. Перевод аграриев на отдельный баланс позволит избежать пустых баков на посевной и разгрузит обычные заправки", — объяснил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Информационные диверсии под контролем

Губернатор предупредил о росте фейковых сообщений, созданных с помощью нейросетей. Ложные ролики вещают о полной транспортной блокаде, аналогичной той, когда возникла блокада транспортных узлов из-за карантина. Власти опровергают эти данные и просят доверять только официальным сводкам.

"Паника часто провоцирует больше проблем, чем реальный дефицит. Подобные вбросы мы уже наблюдали, когда власти Астрахани дают жесткий ответ на слухи об отравлениях или болезнях", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

На сколько хватит запасов бензина в области?

По данным администрации, текущих объемов на нефтебазах достаточно для обеспечения региона в течение 10 дней при нормативном потреблении.

Коснутся ли ограничения общественного транспорта?

Нет, автобусы большой вместимости используют газомоторное топливо, на которое лимиты не распространяются.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Домашние животные
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Последние материалы
Один дома с музыкой и развивашками: как собаке пережить рабочий день хозяина и не завыть от тоски
Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт: что это значит для переговоров
Бензин теперь по талонам: в Нижегородской области хотят отпускать топливо по QR-кодам
Щит держат не у Кремля: Белгородскую область назвали первым рубежом обороны Москвы
Одних очков может оказаться недостаточно: получить права мешают не только диоптрии
Во все тяжкие, но только с бензобаком: почему бензин не станет премиальным от одного флакона
Киров вводит временные ограничения: перекрытие улиц к крестному ходу
Ни в коем случае нельзя спать: древние запреты 7 июля предопределяют судьбу всего дома
Последняя затяжка уже близко: Петербург готовится полностью запретить продажу вейпов по всему городу
Зеленского убрали с главной программы саммита НАТО в Анкаре: что это значит для позиции Украины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.