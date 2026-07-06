Обратный отсчёт уже пошёл: запасов бензина в Астраханской области осталось примерно на 10 дней

Астраханская область ввела режим жесткой экономии ресурсов из-за резкого роста спроса на автомобильное топливо. Губернатор Игорь Бабушкин распорядился сократить потребление горючего государственными структурами наполовину, чтобы перенаправить потоки на гражданский рынок. Местные власти пытаются стабилизировать ситуацию, распределяя имеющиеся запасы нефтехранилищ, которых при текущем темпе хватит на 10 суток. В регионе фиксируют попытки дестабилизации через распространение ложных видеороликов о полном запрете продажи бензина, что вынуждает чиновников усиливать информационный и дорожный контроль.

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Режим экономии в госсекторе

Ограничение лимитов для чиновников стало первым шагом в борьбе с топливным дефицитом. Высвободившиеся объемы планируют отдать экстренным службам и на общедоступные АЗС. Пока власти перекраивают логистику, региональные службы столкнулись с необходимостью жесткого администрирования всех транспортных потоков.

"Региону важно уйти от панического закупа, который опустошает резервуары быстрее, чем их успевают пополнять. Текущая мера по сокращению госрасходов — это способ охладить рынок без остановки работы транспорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Лимиты на АЗС и аграрный спецканал

Для предотвращения спекуляций поставщики начали выдавать бензин и дизель дозированно. В то же время две крупнейшие розничные сети получили увеличенные квоты на отгрузку, чтобы сбить очереди. Сельхозпроизводителей вывели из общей очереди: их снабжение теперь идет через прямые каналы Минсельхоза РФ, что должно защитить продовольственную безопасность и снизить давление на экологию и топливную инфраструктуру области.

Группа потребителей Изменение правил Государственные органы Сокращение лимитов на 50% Аграрный сектор Спецпоставки через федеральное ведомство Крупные сети АЗС Увеличение отгрузок с нефтебаз

Параллельно на заправках появятся посты ДПС для регулирования очередей. Жителям рекомендуют пересесть на автобусы, использующие газ, так как газомоторная инфраструктура работает без сбоев. Невзирая на сложности, квалифицированные кадры в логистике сейчас работают на пределе возможностей для выравнивания поставок.

"В условиях ажиотажа любой сбой в графике бензовозов воспринимается как катастрофа. Перевод аграриев на отдельный баланс позволит избежать пустых баков на посевной и разгрузит обычные заправки", — объяснил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Информационные диверсии под контролем

Губернатор предупредил о росте фейковых сообщений, созданных с помощью нейросетей. Ложные ролики вещают о полной транспортной блокаде, аналогичной той, когда возникла блокада транспортных узлов из-за карантина. Власти опровергают эти данные и просят доверять только официальным сводкам.

"Паника часто провоцирует больше проблем, чем реальный дефицит. Подобные вбросы мы уже наблюдали, когда власти Астрахани дают жесткий ответ на слухи об отравлениях или болезнях", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

На сколько хватит запасов бензина в области?

По данным администрации, текущих объемов на нефтебазах достаточно для обеспечения региона в течение 10 дней при нормативном потреблении.

Коснутся ли ограничения общественного транспорта?

Нет, автобусы большой вместимости используют газомоторное топливо, на которое лимиты не распространяются.

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