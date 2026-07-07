Инвестиция в победу: саратовская команда закрепляет за собой восходящую звезду баскетбола

Саратовский "Автодор" официально закрепил в своих рядах 22-летнего форварда Даниила Коско. Сделка рассчитана на сезон-2026/27. Молодой белорусский баскетболист, показавший солидный прогресс в недавней аренде, окончательно перебирается на берега Волги. Это серьезное усиление состава саратовского клуба.

Фото: unsplash.com by Danny Lines is licensed under Free to use under the Unsplash License Баскетбол

Контракт на новых условиях

Даниил Коско — воспитанник белорусской школы баскетбола, уроженец Лиды. Его путь в большой спорт пролегал через статус лучшего молодого игрока Кубка Беларуси — 2022 и два титула "лучший молодой" в национальном первенстве. Профессиональный бэкграунд форварда включает выступления за "Минск" в Единой Лиге ВТБ, а также опыт в системе "Локомотив-Кубань". Зимний переезд в Саратов стала для игрока трамплином. Статистика в 5,7 очка и 6,3 подбора за матч в составе "Автодора" доказала — он готов к новому уровню.

"Подписать такого игрока на длительный срок — это стратегический ход", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный тренер Сергей Пеньков.

Характеристика Результат Коско Средняя результативность 5,7 очка Подборы за матч 6,3 Передачи 1,6

Важно учитывать, что форвард не просто набивает очки, а качественно работает на щитах. Его взрывная сила позволяют забирать подборы даже под прессингом.

Тактический разбор Вергуна

Ростислав Вергун подчеркивает универсальность новичка. Коско способен закрыть позиции с 2-го по 4-й номер, что развязывает руки тренерскому штабу в ротации. "Даниил — универсальный атлет, способный помогать команде на обеих сторонах площадки. Его позиция на площадке "3/4/2", что еще раз подчеркивает его вариативность и полезность в разных сочетаниях и задачах. Коско очень хорошо смотрится в быстрой игре и переходах. В защите проявил себя достаточно универсально и качественно в прошлом сезоне", — заявил наставник саратовцев.

"Работать с молодым игроком после травм — это всегда вызов. Коско — профессионал, знающий цену активной заминки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор Артём Ковалёв.

Тренер добавил, что позитивный настрой игрока и его желание расти в структуре клуба повлияли на решение о полноценном трансфере.

Ответы на популярные вопросы о Коско

На какой срок подписан договор?

С игроком заключен контракт на полноценный сезон-2026/27.

В каком амплуа выступает Коско?

Это универсальный форвард, способный играть на позициях 2, 3 и 4 номера.

Откуда перешел баскетболист?

Последним местом пребывания игрока была аренда в "Автодоре", ранее он находился в структуре "Локомотив-Кубань".

Почему выбор пал на него?

Тренера привлекает его универсальность в защите, умение играть в переходных фазах и желание самого Даниила выступать за Саратов.

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