Киров вводит временные ограничения: перекрытие улиц к крестному ходу

В историческом центре Кирова вводятся временные ограничения на движение по нескольким улицам. Это связано с проведением крестного хода, который состоится в среду, 8 июля. Участники соберутся в храме Иоанна Предтечи и после литургии пройдут к памятнику святым благоверным князьям Петру и Февронии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marchellavv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крестный ход 2022(17)

Как заявили в администрации города, с 9:40 полностью перекроют улицу Пятницкую от пересечения с улицей Свободы до Казанской, а также улицу Казанскую от Пятницкой до Пионерского переулка и Пионерский переулок. Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников шествия в честь дня памяти святых, а также Дня семьи, любви и верности.

Кроме того, в период с 6:00 до 16:00 8 июля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей в Пионерском переулке от улицы Казанской до Динамовского проезда. На улицах Пятницкой и Казанской ограничения действуют с 6:00 до 10:40.

«Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов», — подчеркнули в мэрии.

Эксперты пояснили ситуацию. «Такие крестные ходы являются важной частью культурной жизни города», — отметила Татьяна Зайцева, обозреватель по культуре и традициям, в беседе с Pravda.Ru. Она добавила, что градостроительные изменения к таким событиям всегда имеют серьезные последствия для логистики.

Также Евгений Блех, эксперт по ЖКХ, предупредил о возможных сложностях в организации перемещения граждан в условиях ограничений: «Важно заранее планировать движение, чтобы избежать лишних задержек». Его мнение подтвердил Валерий Козлов, региональный экономист, который добавил, что такие события иногда могут повлиять на экономическую активность в центре города.

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