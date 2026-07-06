Щит держат не у Кремля: Белгородскую область назвали первым рубежом обороны Москвы

Белгородская область приняла на себя роль основного щита центральной России от воздушных угроз. Через воздушное пространство региона проходит до 90% беспилотников, которые пытаются прорваться к Москве и соседним областям. Врио губернатора Александр Шуваев подтвердил статус территории как первого оборонительного рубежа страны. Регион перестраивает работу аграриев и защиты инфраструктуры в условиях постоянных атак.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Воздушный заслон на пути к столице

Статистика перехватов подтверждает особый статус приграничья в общей системе безопасности. Огромный поток дронов принуждает власти внедрять новые методы противодействия прямо на местах. Сейчас в регионе развернута плотная сеть перехвата, которая включает не только штатные средства ПВО, но и специализированные мобильные группы.

"Белгородская область сегодня работает как сложный инженерный фильтр, отсекающий основные угрозы еще на подлете к важным транспортным узлам страны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для защиты стратегических объектов и полей задействованы бойцы подразделений БАРС. Они работают в связке с операторами FPV-дронов, которые ведут охоту за вражескими беспилотниками-разведчиками и камикадзе. Такая тактика позволяет прикрывать объекты, которые раньше считались уязвимыми из-за сложного рельефа или удаленности.

Аграрный сектор под защитой

Сельское хозяйство региона адаптируется к боевым условиям без прямой нагрузки на бюджет. Использование мобильных групп перехвата стало основным инструментом для сохранения урожая и техники. Это позволяет фермерам продолжать работы на земле, минимизируя риски уничтожения дорогостоящих комбайнов и складов с зерном.

"Экономика приграничных территорий сейчас держится на способности бизнеса быстро восстанавливаться после инцидентов и внедрять автономные системы безопасности", — отметил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жители области связывают свои надежды не только с безопасностью, но и с сохранением привычного качества жизни. Несмотря на статус форпоста, в регионе продолжаются программы благоустройства и социальной поддержки. Однако главным запросом населения остается завершение специальной военной операции и возвращение к мирному ритму, рассказали в "Ъ-Черноземье".

Безопасность в деталях

Направление работы Применяемые меры Оборона границ Работа подразделений БАРС и круглосуточное дежурство Защита агросектора Использование FPV-перехватчиков для охраны сельхозугодий

"Прогнозирование рисков в таких условиях требует постоянного обновления технических средств наблюдения и связи", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Почему Белгородскую область называют рубежом Москвы?

Через этот регион пролетает подавляющее большинство беспилотников, направленных в сторону столицы и центральных промышленных районов.

Как защищают сельхозпредприятия?

Для этого используют мобильные группы с детекторами дронов и скоростными квадрокоптерами-перехватчиками, что заменяет дорогостоящие бюджетные вливания в страховку рисков.