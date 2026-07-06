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Последняя затяжка уже близко: Петербург готовится полностью запретить продажу вейпов по всему городу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга вплотную подошли к вопросу полной очистки прилавков от систем нагревания табака. Депутаты Законодательного собрания города сформировали единую позицию по радикальному ограничению торговли вейпами. В ближайшее время планируется синхронизировать действия с соседним регионом для создания единого правового поля в рамках агломерации. В материале разберем, когда ждать запрета и какими аргументами оперируют чиновники.

Магазин вейпов
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин вейпов

Единый фронт против пара

Большинство членов рабочей группы городского парламента проголосовали за полное прекращение продаж вейпов. Депутат Денис Четырбок подтвердил, что Северная столица намерена использовать федеральное право на жесткие ограничения. Согласно закону, город может внедрять такие меры в период с 2027 по 2032 год.

Вопрос решается в тесном контакте с Ленинградской областью. Совместная работа необходима, чтобы избежать оттока покупателей в приграничные магазины региона. Пока идет подготовка базы, жители сталкиваются с другими инфраструктурными сложностями: от закрытия станций метро до проверок коммуникаций, когда петербуржцы рискуют остаться без воды из-за испытаний сетей.

"На заседании присутствовали коллеги из Ленобласти. Наши регионы — сложившаяся агломерация, поэтому решения по корректировке законодательства мы примем в едином ключе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Бюджетные потери и медицинские траты

Статистика неумолима: в России курят около 5 миллионов человек, и популярность электронных устройств растет пропорционально выявленным заболеваниям. Депутат Павел Иткин подчеркнул, что налоговые доходы от этих товаров не перекрывают будущие расходы государства на здравоохранение. Лечение хронической обструктивной болезни легких ложится тяжелым грузом на бюджетную систему.

Пока законодатели обсуждают запреты, бизнес продолжает расти. В начале 2026 года Петербург оказался в лидерах по открытию новых точек продажи табака и вейпов. При этом по другим направлениям контроля власти действуют быстрее: например, водители уже теряют возможность обжаловать штрафы за парковку по старым схемам.

"Любые запретительные меры в регионах должны сопровождаться жестким контролем, иначе рынок просто уйдет в тень. Мы видим аналогичные процессы в градостроительстве и земельных вопросах", — пояснила специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

График реализации проекта

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что детальное рассмотрение законопроекта о полном запрете может состояться в октябре 2026 года. Если документ примут, город ждет тотальная перестройка розничного рынка. Это напоминает масштабные городские проекты, когда старую тюрьму закрывают ради реновации набережной.

Параметр Что меняется
Срок рассмотрения Октябрь 2026 года
Период действия ограничения С 2027 по 2032 год
Статус продажи Полный запрет реализации

Параллельно с административными реформами городская логистика испытывает перегрузки. Водителям приходится привыкать к перекрытиям на дамбе и заторам на магистралях. Ситуация с вейп-шопами станет очередным тестом для системы муниципального контроля.

"Расходы бюджета на социальную поддержку и медицину в регионах ежегодно растут. Снижение потребления никотина — это прямая экономия на долгой дистанции", — прокомментировала эксперт Pravda.Ru Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Останутся ли вейпы в Ленобласти?

Власти обоих регионов договорились принимать решения синхронно, поэтому правила торговли, скорее всего, будут идентичными.

Как запрет повлияет на розничные цены?

До момента полного запрета возможен временный рост цен из-за ужесточения контроля и сокращения количества легальных точек.

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Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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