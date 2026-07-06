В подмосковных Луховицах завершился масштабный гастрономический праздник, главным итогом которого стал мировой рекорд по варке огуречного варенья. Пока многие туристы на юге России ищут альтернативы пляжному отдыху, малые города Подмосковья превращаются в центры событийного туризма, предлагая гостям уникальные вкусовые сочетания и аутентичные развлечения. В этом году кулинары приготовили более 220 килограммов необычного лакомства.
Центральной точкой фестиваля стала площадь у Дома культуры "Старт" и парк имени И. Г. Воробьева, где развернулось масштабное производство огуречного варенья. Авторами уникальной рецептуры выступили создатели бренда "Огуречная столица" Юлия Мартынова и Алексей Безуглов. Результат превзошел ожидания организаторов: поварам удалось сварить 226 килограммов сладкого продукта. Это достижение официально зафиксировано в Международном реестре "Достояние нации" как новый мировой рекорд.
"Создание таких локальных брендов помогает развивать внутренний туризм, делая малые города Подмосковья точками притяжения для жителей мегаполисов на выходные", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Варенье стало не просто кулинарным экспериментом, а символом поддержки. После того как гости фестиваля оценили вкус десерта на дегустации, основную часть приготовленной партии было решено направить участникам специальной военной операции.
Кроме варенья гастрономическая программа, курируемая Международным альянсом кулинаров, предложила гостям пять вариаций традиционного рассольника. Повара представили суп с говядиной, свининой, курицей, грибами и даже рыбой. Для тех, кто планирует бюджетный отдых и ищет яркие впечатления недалеко от дома, такие дегустации стали отличной альтернативой дорогостоящим поездкам.
"Подобные праздники позволяют туристам познакомиться с региональной кухней России без лишних затрат на перелеты, что сейчас крайне актуально для семей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Традицией стала засолка нового урожая огурцов в "Бочке дружбы". После завершения официальной части все участники смогли отведать те самые знаменитые луховицкие огурцы, которые считаются эталоном качества в регионе. Завершились гуляния фестивалем красок, дискотекой и флешмобом желаний, что сделало мероприятие привлекательным для молодежи.
Организаторы уделили внимание не только еде, но и комфорту посетителей. На территории работали мастер-классы, ярмарка местных производителей и детские зоны.
"При посещении гастрофестивалей с детьми всегда заранее изучайте карту площадок, чтобы понимать, где находятся зоны отдыха, медпункт и другие локации", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Лучше всего приезжать к открытию, чтобы успеть на самые интересные дегустации без очередей. Заранее проверьте расписание электричек или наличие парковочных мест, так как в дни фестивалей трафик в Подмосковье значительно возрастает.Какие ошибки часто допускают туристы при выборе уличной еды?
Частая ошибка — покупка еды в палатках без официальной маркировки фестиваля. Доверяйте только тем точкам, которые входят в официальный список участников и соблюдают санитарные нормы.Как выбрать транспорт и размещение в Луховицах?
Если вы хотите избежать проблем с жильем, как часто бывает при поездке в Турцию без подготовки, бронируйте отель или квартиру минимум за две недели. А электричка — самый предсказуемый транспорт, исключающий пробки.
Соблюдайте гигиену рук и следите за составом блюд, особенно если у вас или ваших детей есть аллергия. Имейте при себе минимальную аптечку с антисорбентами.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.