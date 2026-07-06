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Странное, огромное, незабываемое: лакомство из Луховиц, которое войдет в историю

Россия » Центр » Московская область

В подмосковных Луховицах завершился масштабный гастрономический праздник, главным итогом которого стал мировой рекорд по варке огуречного варенья. Пока многие туристы на юге России ищут альтернативы пляжному отдыху, малые города Подмосковья превращаются в центры событийного туризма, предлагая гостям уникальные вкусовые сочетания и аутентичные развлечения. В этом году кулинары приготовили более 220 килограммов необычного лакомства.

Урожай огурцов в корзинке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Урожай огурцов в корзинке

Мировой рекорд в Луховицах: огуречный десерт

Центральной точкой фестиваля стала площадь у Дома культуры "Старт" и парк имени И. Г. Воробьева, где развернулось масштабное производство огуречного варенья. Авторами уникальной рецептуры выступили создатели бренда "Огуречная столица" Юлия Мартынова и Алексей Безуглов. Результат превзошел ожидания организаторов: поварам удалось сварить 226 килограммов сладкого продукта. Это достижение официально зафиксировано в Международном реестре "Достояние нации" как новый мировой рекорд.

"Создание таких локальных брендов помогает развивать внутренний туризм, делая малые города Подмосковья точками притяжения для жителей мегаполисов на выходные", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Варенье стало не просто кулинарным экспериментом, а символом поддержки. После того как гости фестиваля оценили вкус десерта на дегустации, основную часть приготовленной партии было решено направить участникам специальной военной операции.

Пять видов рассольника и "Бочка дружбы"

Кроме варенья гастрономическая программа, курируемая Международным альянсом кулинаров, предложила гостям пять вариаций традиционного рассольника. Повара представили суп с говядиной, свининой, курицей, грибами и даже рыбой. Для тех, кто планирует бюджетный отдых и ищет яркие впечатления недалеко от дома, такие дегустации стали отличной альтернативой дорогостоящим поездкам.

"Подобные праздники позволяют туристам познакомиться с региональной кухней России без лишних затрат на перелеты, что сейчас крайне актуально для семей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Традицией стала засолка нового урожая огурцов в "Бочке дружбы". После завершения официальной части все участники смогли отведать те самые знаменитые луховицкие огурцы, которые считаются эталоном качества в регионе. Завершились гуляния фестивалем красок, дискотекой и флешмобом желаний, что сделало мероприятие привлекательным для молодежи.

Безопасность и организация семейного досуга

Организаторы уделили внимание не только еде, но и комфорту посетителей. На территории работали мастер-классы, ярмарка местных производителей и детские зоны.

"При посещении гастрофестивалей с детьми всегда заранее изучайте карту площадок, чтобы понимать, где находятся зоны отдыха, медпункт и другие локации", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о поездке на фестивали

Как правильно спланировать поездку на гастрономический праздник?

Лучше всего приезжать к открытию, чтобы успеть на самые интересные дегустации без очередей. Заранее проверьте расписание электричек или наличие парковочных мест, так как в дни фестивалей трафик в Подмосковье значительно возрастает.

Какие ошибки часто допускают туристы при выборе уличной еды?

Частая ошибка — покупка еды в палатках без официальной маркировки фестиваля. Доверяйте только тем точкам, которые входят в официальный список участников и соблюдают санитарные нормы.

Как выбрать транспорт и размещение в Луховицах?

Если вы хотите избежать проблем с жильем, как часто бывает при поездке в Турцию без подготовки, бронируйте отель или квартиру минимум за две недели. А электричка — самый предсказуемый транспорт, исключающий пробки.

Как обезопасить отдых и избежать проблем со здоровьем?

Соблюдайте гигиену рук и следите за составом блюд, особенно если у вас или ваших детей есть аллергия. Имейте при себе минимальную аптечку с антисорбентами.

Экспертная проверка: - Антон Громов (менеджер по внутреннему туризму), Мария Костина (специалист по региональной кухне России), Мария Дементьева (эксперт по семейному туризму)
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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