Задержание задержанной: страшные уроки от мошенничества на Ставрополье

Правоохранительные органы Ставрополья задержали 38-летнюю женщину из Краснодара. Она стала шестой участницей преступного сообщества, подозреваемой в краже средств у граждан. Ей предъявлены обвинения в участии в преступной группе и хищении.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина с телефоном и картой

Следствие установило, что в 2024 году 41-летний житель Минераловодского округа создал преступное сообщество на территории Ставрополья. В группу вошли три мужчины и две женщины. Участники группы обзванивали граждан, выдавая себя за сотрудников различных структур, и сообщали ложную информацию о положенных им льготах, выплатах и компенсациях.

Мошенники под предлогом получения средств просили назвать код из поступившего сообщения, после чего получали доступ к личным кабинетам и похищали деньги со счетов жертв. Для повышения конспирации использовались сим-карты, оформленные на третьих лиц, а при посещении банкоматов участники группы скрывали свои лица под одеждой.

За восемь месяцев мошенники успели похитить у граждан более 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело по обвинению пяти участников преступной группы уже направлено в суд. Шестая фигурантка скрывалась и была объявлена в федеральный розыск. Сотрудникам Следственного комитета России удалось установить её местонахождение, и женщину задержали в соседнем регионе. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Действия преступного сообщества

"Преступная группа показала высокий уровень организации и планирования. Их схемы позволяли обманывать людей и уводить деньги незаметно," — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по криминологии, Артем Сизов.

Методы обмана граждан

Участники преступного сообщества часто использовали так называемые "социальные инженеры". Это человек, который специально обучен манипулировать информацией для получения доступа к средствам. Подобные случаи стали довольно распространенными, что вызывает большую тревогу среди экспертов, таких как Ирина Королева, специалист в области кибербезопасности.

Последствия для участников

Судебная практика показывает, что подобные преступления получают строгую квалификацию. "Каждый случай мошенничества рассматривается индивидуально, но общая тенденция к ужесточению наказания очевидна," — говорит правозащитник Олег Титов в беседе с Pravda.Ru.

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