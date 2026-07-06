Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров

В Алтайском крае объявлена мобилизация коммунальных и спасательных служб. Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Причина — экстремальные погодные условия: край превратился в раскаленную духовку, где малейшая искра грозит обернуться катастрофой.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ возгорание

Синоптики фиксируют аномальную жару при полном отсутствии дождей. В таких условиях почва и растительность высыхают до состояния пороха. Режим ЧС — это не просто бюрократический статус, а активация всех резервных систем регионального механизма безопасности.

«Жара и отсутствие осадков серьезно осложняют ситуацию с природными пожарами», — пояснил Томенко, добавив, что территориальная подсистема предотвращения происшествий переведена на круглосуточную вахту. В районах сформированы дополнительные запасы воды, а специалисты МЧС и лесной охраны начали патрулировать территории в усиленном режиме.

"На фоне блокирующего антициклона в регионе установились критические температуры. Отсутствие влаги в верхних слоях почвы создает условия, при которых огонь распространяется мгновенно. Мы наблюдаем типичную для региона погодную аномалию, требующую немедленного вмешательства служб мониторинга", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Меры и запреты для жителей

Власти региона вводят жесткий фильтр на любую деятельность, связанную с открытым огнем. Под запрет попали:

разведение костров в лесных массивах и на прилегающих территориях;

сжигание сухой травы и мусора на приусадебных участках;

проведение пожароопасных работ в сельхозугодьях.

Нарушителям грозят не только административные штрафы, но и уголовная ответственность, если их действия приведут к лесному пожару. Губернатор призвал жителей соблюдать предельную осторожность, подчеркнув, что сейчас «даже одна искра может привести к трагедии».

"Для аграриев края такие условия — серьезное испытание. Высокие температуры в сочетании с дефицитом влаги в период активной вегетации могут скорректировать прогнозы по урожайности. Сейчас важно не только уберечь поля от огня, но и следить за состоянием посевов под влиянием температурного стресса", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Направление работы Статус готовности Мониторинг территорий Круглосуточное дежурство специалистов Ресурсы пожаротушения Созданы дополнительные резервы воды Оповещение населения Усиленное информирование через все каналы связи

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