Власти Белгородской области наложили вето на ночные заезды мотоциклистов. С 22:00 до 06:00 на дорогах региона наступает режим тишины для всех видов двухколесного и открытого транспорта. Постановление уже подписано губернатором, а регион перенимает опыт Крыма по зачистке ночного эфира от лишнего шума.
Под прицел регуляторов попали не только классические байки. В «черный список» включены мопеды, мотороллеры, питбайки, а также трициклы и все виды квадроциклов. Ограничение работает как предохранитель: в условиях приграничного режима резкие звуки форсированных двигателей часто путают с работой систем ПВО или прилетами дронов, что провоцирует лишнюю тревогу у жителей.
"Это решение — вопрос технической гигиены безопасности. В ночной тишине звук выхлопа становится акустическим раздражителем, который мешает мониторингу реальных угроз. Для региона, живущего под постоянным давлением, такие меры по разгрузке нервной системы населения неизбежны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Контроль за соблюдением тишины ляжет на плечи дорожной полиции. Штрафы и технические проверки станут основным инструментом охлаждения пыла любителей ночных променадов. Для владельцев техники это означает необходимость пересмотреть график поездок, чтобы их маршруты не пересекались с комендантским часом для двигателей.
|Параметр
|Условия запрета
|Время действия
|Ежедневно с 22:00 до 06:00
|Техника
|Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы
Юридическая механика запрета опирается на полномочия региональных властей по обеспечению общественного порядка. Пока одни видят в этом ущемление прав водителей, администрация делает ставку на спокойствие спящих городов, где каждый лишний децибел воспринимается как сигнал к эвакуации.
"С точки зрения местных нормативов, такие ограничения легко упаковываются в рамки режима повышенной готовности. Жалобы в суды вряд ли дадут результат, так как безопасность большинства в данном контексте перевешивает интересы отдельных групп", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Да, запрет касается именно эксплуатации техники на дорогах общего пользования своим ходом. Транспортировка в прицепе или кузове под ограничения не попадает.
Постановление распространяется на всю территорию области, включая муниципальные дороги. Внутри частных владений ездить можно, но выезд на общественные трассы после 22:00 будет нарушением.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.