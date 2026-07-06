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Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах

Россия » Центр » Белгород

Власти Белгородской области наложили вето на ночные заезды мотоциклистов. С 22:00 до 06:00 на дорогах региона наступает режим тишины для всех видов двухколесного и открытого транспорта. Постановление уже подписано губернатором, а регион перенимает опыт Крыма по зачистке ночного эфира от лишнего шума.

Курьер на мотоцикле в дождь смотрит в телефон на фоне ночного города
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Курьер на мотоцикле в дождь смотрит в телефон на фоне ночного города

Под прицел регуляторов попали не только классические байки. В «черный список» включены мопеды, мотороллеры, питбайки, а также трициклы и все виды квадроциклов. Ограничение работает как предохранитель: в условиях приграничного режима резкие звуки форсированных двигателей часто путают с работой систем ПВО или прилетами дронов, что провоцирует лишнюю тревогу у жителей.

"Это решение — вопрос технической гигиены безопасности. В ночной тишине звук выхлопа становится акустическим раздражителем, который мешает мониторингу реальных угроз. Для региона, живущего под постоянным давлением, такие меры по разгрузке нервной системы населения неизбежны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Контроль за соблюдением тишины ляжет на плечи дорожной полиции. Штрафы и технические проверки станут основным инструментом охлаждения пыла любителей ночных променадов. Для владельцев техники это означает необходимость пересмотреть график поездок, чтобы их маршруты не пересекались с комендантским часом для двигателей.

Параметр Условия запрета
Время действия Ежедневно с 22:00 до 06:00
Техника Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы

Юридическая механика запрета опирается на полномочия региональных властей по обеспечению общественного порядка. Пока одни видят в этом ущемление прав водителей, администрация делает ставку на спокойствие спящих городов, где каждый лишний децибел воспринимается как сигнал к эвакуации.

"С точки зрения местных нормативов, такие ограничения легко упаковываются в рамки режима повышенной готовности. Жалобы в суды вряд ли дадут результат, так как безопасность большинства в данном контексте перевешивает интересы отдельных групп", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли везти мотоцикл на прицепе ночью?

Да, запрет касается именно эксплуатации техники на дорогах общего пользования своим ходом. Транспортировка в прицепе или кузове под ограничения не попадает.

Действует ли запрет внутри дачных поселков?

Постановление распространяется на всю территорию области, включая муниципальные дороги. Внутри частных владений ездить можно, но выезд на общественные трассы после 22:00 будет нарушением.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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