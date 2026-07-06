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Смертельная ловушка из прошлого: случай в Брянской области заставил саперов действовать быстро

Россия » Центр » Брянск

В Комаричском районе Брянской области ликвидировали опасное наследие Великой Отечественной войны. Саперы обезвредили две минометные мины калибра 81 мм, которые десятилетиями пролежали в земле, сохраняя убойную силу. Находка была обнаружена местными жителями, которые оперативно вызвали экстренные службы.

МЧС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МЧС

Механика разминирования: как работают саперы

Сигнал о взрывоопасных объектах поступил в дежурную смену днем 6 июля. На место происшествия немедленно выехала группа специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра. Специалисты идентифицировали находки как немецкие мины, которые активно использовались в ходе боев на территории области.

"Старые боеприпасы со временем становятся только опаснее: механизмы детонаторов окисляются и могут сработать от малейшего прикосновения. В таких случаях мы применяем тактику максимальной дистанции, транспортируя объекты на специальный полигон для подрыва", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

После изъятия снарядов саперы обеспечили их перевозку в безопасную зону. Уничтожение произошло путем контролируемого подрыва, что позволило исключить риски для населения и инфраструктуры. Параллельно в Брянске специалисты МЧС предотвратили инцидент с гранатой, что еще раз подчеркивает необходимость бдительности в регионе.

Скрытые угрозы приграничных территорий

Брянская область регулярно сталкивается с обнаружением боеприпасов прошлого века. Это требует постоянной технической готовности спасательных служб. Однако, помимо исторических угроз, регион активно берется за решение современных проблем. Например, на фоне списания бюджетных кредитов открываются новые возможности для технического оснащения поисковых групп.

Тип боеприпаса Статус
81-мм минометные мины (2 шт.) Уничтожены на полигоне
Ручная граната Обезврежена в Брянске

Работа по очистке территорий ведется параллельно с крупными инфраструктурными проектами. Пока саперы освобождают землю от снарядов, дорожники готовятся обновить основные магистрали города, чтобы обеспечить безопасность передвижения техники и гражданского транспорта.

"Любые земляные работы в нашем регионе, будь то укладка асфальта или строительство, должны предваряться инженерной разведкой. Это не формальность, а профилактика техногенных катастроф на фоне исторического заминирования", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при обнаружении подозрительного металлического предмета?

Категорически запрещено трогать, передвигать или засыпать находку. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей по номеру 112.

Каков радиус поражения 81-мм мины?

Осколки такой мины при взрыве могут разлетаться на расстояние до 200 метров, представляя смертельную опасность для человека.

Почему боеприпасы времён ВОВ находят до сих пор?

Процессы эрозии почвы, паводки и строительные работы выносят на поверхность снаряды, которые долгие годы находились в глубоких слоях грунта.

Кто занимается уничтожением таких находок в Брянской области?

Эту задачу выполняют аттестованные пиротехники Брянского пожарно-спасательного центра МЧС России.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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