Краны замерли, лопаты в деле: строительство жилья в Курской области просело на 64%

Курская стройка сбавила обороты и перешла в режим жесткой экономии ресурсов. По свежим данным Курскстата, за пять месяцев 2026 года в регионе сдали 213 075 квадратных метров жилья. Это лишь 64,3% от показателей прошлого года. Отрасль фактически лишилась трети привычной мощности, а крупные девелоперы уступили площадку частному сектору.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Многоэтажки и строящийся дом

Сегодня строительный сектор региона держится на плечах обычных граждан. Индивидуальная застройка дает почти 73% от всего объема сданных площадей — это 155 032 квадратных метра. Пока корпоративные проекты буксуют, люди продолжают возводить собственные дома, стараясь завершить старые циклы работ до окончательного исчерпания запасов прочности.

"Резкое торможение ввода жилья связано с пересмотром инвестиционных планов и удорожанием кредитных линий. Мы видим, как крупные игроки замораживают объекты, оставляя рынок на откуп частникам, но и их ресурс не безграничен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Частный сектор теряет темп

Несмотря на доминирующую долю, частное домостроение также показывает отрицательную динамику. Объемы в этом сегменте просели до 57,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. Снижение скорости застройки фиксируется по всем направлениям: от фундаментов до финишной отделки.

Параметр (январь-май 2026) Показатель Общий ввод жилья 213 075 кв. м (64,3% к 2025 г.) Доля частников 155 032 кв. м (72,8% от общего ввода) Динамика ИЖС 57,5% от уровня прошлого года

Замедление темпов в жилом секторе совпало с системным износом коммуникаций и сбоями в инфраструктурных планах. Если частник строит дом в чистом поле без подведенных сетей, риск превратить объект в долгострой возрастает многократно. Дефицит муниципальных бюджетов и ошибки в проектировании дорог только подливают масла в огонь строительного кризиса.

"При критическом износе сетей в 100%, как в некоторых промышленных центрах региона, новые квадратные метры становятся обузой для системы ЖКХ. Без модернизации магистральных водоводов строительный рынок просто упрется в стену", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Почему объемы жилья сократились почти вдвое?

Сыграл роль эффект высокой базы прошлого года и логистические сложности. Многие проекты сейчас находятся на стадии консервации из-за ревизии смет.

Выгодно ли сейчас начинать стройку дома в Курской области?

Рынок перегрет, а цены на материалы нестабильны. Эксперты советуют начинать работы только при наличии полной суммы на закрытие теплового контура здания.

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